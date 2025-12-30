Serie BKT, 18ª giornata: risultati, multe e squalifiche

La diciottesima giornata del campionato di Serie BKT, disputata tra il 26 e il 27 dicembre, ha consegnato verdetti importanti non solo sul campo ma anche sul piano disciplinare. Il Giudice Sportivo ha reso noti risultati, ammende e squalifiche relative al turno di campionato.

I risultati

Giornata equilibrata, con diversi pareggi e sfide decise da un solo gol. Spiccano le vittorie di Catanzaro, Monza, Sampdoria, Spezia e Palermo, mentre Bari-Avellino, Empoli-Frosinone e Carrarese-Mantova si sono chiuse in parità.

Risultati della 18ª giornata

Bari-Avellino 1-1

Carrarese-Mantova 0-0

Catanzaro-Cesena 2-0

Empoli-Frosinone 1-1

Juve Stabia-Südtirol 1-0

Modena-Monza 1-2

Palermo-Padova 1-0

Sampdoria-Reggiana 2-1

Spezia-Pescara 2-1

Venezia-Virtus Entella 1-0

Ammende alle società

Il Giudice Sportivo ha sanzionato diversi club per il comportamento dei propri sostenitori o tesserati:

Bari: €7.000 per lancio di petardi

Catanzaro: €5.000 per lancio di petardo e bottigliette

Sampdoria: €3.000 per lancio di un accendino

Avellino: €2.000 per lancio di un petardo

Sampdoria: €2.000 per comportamento provocatorio di un collaboratore

Pescara: €1.500 per lancio di un fumogeno

Calciatori: squalifiche e ammonizioni

Pesante il provvedimento nei confronti di Gondo Diomande Yann Cedric (Reggiana), squalificato per una giornata e multato di €5.000 per proteste minacciose verso l’arbitro.

Squalificati per una giornata anche:

Burnete (Juve Stabia)

Davi (Südtirol)

Izzo (Monza)

Radaelli (Mantova)

Yepes (Empoli)

Numerosi i calciatori entrati in diffida, tra cui Palumbo (Palermo), Ciurria (Monza) e Calò (Frosinone).

Allenatori e dirigenti

Espulsioni pesanti in casa Sampdoria:

Foti e Pozzi squalificati per una giornata

Ammonito con diffida Paolo Bianco (Monza).

Tra i dirigenti, stop di una giornata per Scognamiglio (Reggiana) e Superbi (Virtus Entella).

Altri provvedimenti

Ammenda di €5.000 a Marco Ferri (Sampdoria) per espressioni offensive rivolte a un avversario nel tunnel degli spogliatoi.