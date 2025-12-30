Serie BKT, 18ª giornata: risultati, multe e squalifiche
La diciottesima giornata del campionato di Serie BKT, disputata tra il 26 e il 27 dicembre, ha consegnato verdetti importanti non solo sul campo ma anche sul piano disciplinare. Il Giudice Sportivo ha reso noti risultati, ammende e squalifiche relative al turno di campionato.
I risultati
Giornata equilibrata, con diversi pareggi e sfide decise da un solo gol. Spiccano le vittorie di Catanzaro, Monza, Sampdoria, Spezia e Palermo, mentre Bari-Avellino, Empoli-Frosinone e Carrarese-Mantova si sono chiuse in parità.
Risultati della 18ª giornata
Bari-Avellino 1-1
Carrarese-Mantova 0-0
Catanzaro-Cesena 2-0
Empoli-Frosinone 1-1
Juve Stabia-Südtirol 1-0
Modena-Monza 1-2
Palermo-Padova 1-0
Sampdoria-Reggiana 2-1
Spezia-Pescara 2-1
Venezia-Virtus Entella 1-0
Ammende alle società
Il Giudice Sportivo ha sanzionato diversi club per il comportamento dei propri sostenitori o tesserati:
Bari: €7.000 per lancio di petardi
Catanzaro: €5.000 per lancio di petardo e bottigliette
Sampdoria: €3.000 per lancio di un accendino
Avellino: €2.000 per lancio di un petardo
Sampdoria: €2.000 per comportamento provocatorio di un collaboratore
Pescara: €1.500 per lancio di un fumogeno
Calciatori: squalifiche e ammonizioni
Pesante il provvedimento nei confronti di Gondo Diomande Yann Cedric (Reggiana), squalificato per una giornata e multato di €5.000 per proteste minacciose verso l’arbitro.
Squalificati per una giornata anche:
Burnete (Juve Stabia)
Davi (Südtirol)
Izzo (Monza)
Radaelli (Mantova)
Yepes (Empoli)
Numerosi i calciatori entrati in diffida, tra cui Palumbo (Palermo), Ciurria (Monza) e Calò (Frosinone).
Allenatori e dirigenti
Espulsioni pesanti in casa Sampdoria:
Foti e Pozzi squalificati per una giornata
Ammonito con diffida Paolo Bianco (Monza).
Tra i dirigenti, stop di una giornata per Scognamiglio (Reggiana) e Superbi (Virtus Entella).
Altri provvedimenti
Ammenda di €5.000 a Marco Ferri (Sampdoria) per espressioni offensive rivolte a un avversario nel tunnel degli spogliatoi.