Brunori-Sampdoria, scambio di documenti con il Palermo

La Sampdoria accelera e si avvicina alla chiusura per Matteo Brunori. Per l’attaccante del Palermo la trattativa è entrata nella fase conclusiva: tra i due club è infatti in corso lo scambio dei documenti, passaggio che precede l’annuncio ufficiale.

I blucerchiati confermano così un mercato estremamente attivo, deciso a regalare rinforzi immediati alla squadra già dalla ripresa del campionato. Brunori è pronto a salutare Palermo dopo una prima parte di stagione vissuta ai margini, con 13 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia, condite da un gol e un assist.

L’operazione, ormai ai dettagli, porterà l’attaccante classe 1994 a vestire la maglia della Sampdoria nei prossimi giorni, permettendogli di rilanciarsi in una piazza ambiziosa.

A riportare gli ultimi sviluppi è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato.