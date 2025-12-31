Hernani verso il ritorno in Serie B: Spezia in pole
Per Hernani Azevedo Júnior, meglio noto come Hernani, si riaprono le porte della Serie B. Il centrocampista brasiliano classe 1994, di proprietà del Parma, è pronto a tornare nel campionato cadetto dopo le esperienze in Serie A maturate anche con Genoa e Reggiana.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Hernani è vicinissimo allo Spezia, club che ha intensificato i contatti nelle ultime ore per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Restano da definire i dettagli dell’operazione, a partire dalla formula del trasferimento.
Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il Parma detiene un’opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione. Un aspetto che potrebbe incidere sulla struttura dell’accordo tra i club, tra prestito e trasferimento a titolo definitivo.