Reggiana, Charlys: «Voglio fare un grande campionato, sogno la A»

Il centrocampista brasiliano Charlys ha parlato in conferenza stampa dei suoi primi mesi con la Reggiana, condividendo impressioni, obiettivi e sensazioni in vista delle prossime sfide.

Intervistato da TuttoReggiana.it, il giocatore ha raccontato il valore della sua esperienza in Calabria: «Cosenza? È stato un anno molto importante per me, per crescere e fare esperienza. Era il mio primo campionato di Serie B, un torneo difficile, ma mi è servito tanto».

Ottimo il feeling con il compagno di reparto Reinhart: «Intesa con Reinhart anche se argentini e brasiliani non vanno sempre d’accordo? (Ride, ndr) Sì, ma io mi trovo benissimo con lui. Abbiamo parlato tanto fin dal primo giorno, sia prima delle partite che in allenamento».

Charlys non nasconde le sue ambizioni future: «La Serie A è un campionato bellissimo, con giocatori di alto livello. È un calcio diverso da quello brasiliano. Quando sono arrivato in Italia ho trovato una realtà nuova, ma ho imparato molto. Sì, il mio sogno è tornare in Serie A, ma adesso la mia testa è qui a Reggio: voglio fare un grande campionato con la Reggiana».