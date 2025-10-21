Caos Juve Stabia, Melillo: «Analoghi provvedimenti riguarderanno anche altre società in futuro»

Non è sicuramente passato inosservato il caso relativo alla Juve Stabia, che ha scosso la Serie B e non solo. Intervistato da Open Online, si è espresso in merito a ciò Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, ricordando che le stesse disposizioni hanno riguardato quest’anno Foggia e Crotone in C.

«Il mio ufficio ha la convinzione profonda che analoghi provvedimenti riguarderanno anche altre società in futuro: il quadro è davvero allarmante e non riguarda solo le regioni dove tipicamente sono radicate le mafie e non riguarda solo il calcio», ha dichiarato.

Melillo ha poi aggiunto: «C’è una degenerazione delle logiche che regolano le manifestazioni sportive: tutto questo crea un clima nel quale si possono verificare tragedie come quella di Rieti»