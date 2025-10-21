Champions League: vittoria per 6-1 del Barcellona, pari senza reti tra Pafos e Kairat Almaty
Terminano qui gli anticipi del Martedi di Champions League. Grande vittoria casalinga del Barcellona, che batte per 5-1 l’Olimpiakos e si porta a quota 6 punti in classifica. Pari senza reti invece nell’altro match tra Pafos e Kairat Almaty.
Grande inizio di match del Barcellona, che al 7′ minuto va subito in vantaggio grazie alla reti di Fermin Lopez. Il classe 2003 non si accontenta ed 39′ minuto regala il raddoppio alla sua squadra.
Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze grazie al rigore trasformato da El Kaabi. I blaugrana però non ci stanno trovando 3 gol in sequenza: prima la rete di Yamal su rigore, poi il gol al 74′ di Rashford, infine al 76′ arriva la terza rete di Fermin Lopez. Chiude il match al 79′ Rashford.
Pari senza reti invece nell’altro match tra Pafos e Kairat Almaty. Bravi gli ospiti che riescono a portare via un prezioso punto nonostante l’espulsione al 4′ minuto di Correira ed il gol annullato al 72′ per fuorigioco.