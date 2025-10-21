Carrarese, Bleve: «Venezia costruito per vincere la categoria, dovremo essere perfetti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Intervistato ai microfoni del sito ufficiale del club, ha parlato del prossimo impegno di campionato contro il Venezia il portiere della Carrarese Marco Bleve.

«La prossima sfida sarà in casa contro il Venezia, una squadra costruita per vincere la categoria, con una rosa estremamente qualitativa a disposizione e che verrà a Carrara con l’obiettivo di prendersi i tre punti», ha dichiarato l’estremo difensore.

Bleve a poi aggiunto: «Sarà nostro compito preparare al meglio questa sfida, curando ogni minimo dettaglio sia tattico che mentale, consapevoli che per strappare punti pesanti ai nostri rivali servirà una Carrarese vicina alla perfezione»

