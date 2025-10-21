Juve Stabia, arriva il comunicato: «Nessun rischio di penalizzazione, la società va avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

In seguito alla accusa nei confronti della societa, la Juve Stabia ha voluto chiarire la sua posizione tramite un comunicato stampa: “La S.S. Juve Stabia 1907 ha preso atto dei rilievi mossi con il decreto di sottoposizione all’amministrazione giudiziaria di prevenzione e intende sottolineare che sono riferiti esclusivamente a fornitori di servizi esterni ed estranei all’azienda”, ha dichiarato la societa.

La società ha poi aggiunto: “I soci e l’attuale management della S.S. Juve Stabia 1907 (Andrea Langella, Filippo Polcino e Saby Mainolfi) non sono neppure sospettati di contiguità ad ambienti mafiosi o criminali; infatti il Procuratore della Repubblica di Napoli ed il Procuratore Nazionale Antimafia non hanno proprio proposto il sequestro delle azioni o dell’azienda, bensì solo l’intervento ‘preventivo’ di due amministratori giudiziari aventi l’incarico di neutralizzare il pericolo di infiltrazione criminale”

La Juve Stabia ha infine comunicato: “A livello sportivo non c’è alcun rischio di penalizzazione, l’attività sportiva nella continuità societaria del sodalizio non è assolutamente a rischio e non c’è alcuna misura di prevenzione per il club ma semplicemente la necessità di verificare se alcuni rapporti con i fornitori di servizi debbano essere bonificati”

