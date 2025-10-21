Juve Stabia, arriva il comunicato: «Nessun rischio di penalizzazione, la società va avanti»

In seguito alla accusa nei confronti della societa, la Juve Stabia ha voluto chiarire la sua posizione tramite un comunicato stampa: “La S.S. Juve Stabia 1907 ha preso atto dei rilievi mossi con il decreto di sottoposizione all’amministrazione giudiziaria di prevenzione e intende sottolineare che sono riferiti esclusivamente a fornitori di servizi esterni ed estranei all’azienda”, ha dichiarato la societa.

La società ha poi aggiunto: “I soci e l’attuale management della S.S. Juve Stabia 1907 (Andrea Langella, Filippo Polcino e Saby Mainolfi) non sono neppure sospettati di contiguità ad ambienti mafiosi o criminali; infatti il Procuratore della Repubblica di Napoli ed il Procuratore Nazionale Antimafia non hanno proprio proposto il sequestro delle azioni o dell’azienda, bensì solo l’intervento ‘preventivo’ di due amministratori giudiziari aventi l’incarico di neutralizzare il pericolo di infiltrazione criminale”

La Juve Stabia ha infine comunicato: “A livello sportivo non c’è alcun rischio di penalizzazione, l’attività sportiva nella continuità societaria del sodalizio non è assolutamente a rischio e non c’è alcuna misura di prevenzione per il club ma semplicemente la necessità di verificare se alcuni rapporti con i fornitori di servizi debbano essere bonificati”