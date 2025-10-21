Spezia, accordo con Pagliuca saltato per divergenze contrattuali

Nonostante si fosse già raggiunta un intesa di massima tra lo Spezia e l’ex allenatore dell’Empoli Guido Pagliuca, negli scorsi giorni la trattativa tra le parti è saltata. Dietro lo sfumare dell’accordo sembrerebbero esserci delle divergenze contrattuali.

Infatti, secondo quanto riportato da EmpoliChannel.it, lo Spezia avrebbe offerto all’allenatore un contratto di un anno, con opzione per il secondo in caso di salvezza. Il mister è legato ancora all’Empoli da un contratto biennale, ed alla fine le due parti non hanno trovato un accordo sui termini contrattuali.