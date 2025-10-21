Catanzaro, Polito: «Con il Palermo gara difficile, occasione giusta per sterzare»

Nella settimana di avvicinamento al match tra Catanzaro e Palermo, ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo dei giallorossi Ciro Polito, soffermandosi sul prossimo incontro di campionato e sul futuro di mister Aquilani.

«Dobbiamo solo pensare a lavorare e a preparare bene le prossime gare a partire da quella contro il Palermo di sabato che sì sarà difficile sulla carta ma per certi versi potrebbe rappresentare l’occasione giusta per sterzare», ha dichiarato il Ds.

Sul mister dei giallorossi ha poi dichiarato: «La fiducia in Aquilani è totale e non c’è mai stato il pensiero di cambiare; ovvio che il destino dei tecnici sia legato ai risultati ma restiamo convinti che si possa svoltare. Non è tempo di cambi: Aquilani come già annunciato resta saldo in sella e con la fiducia di tutti»

E su cosa serve in questi momenti non ha dubbi: «In questi momenti la cosa necessaria è l’equilibrio. Tra di noi il confronto è quotidiano e a differenza di molti non vediamo tutto nero. Che rispetto all’anno scorso la posizione in classifica è la stessa ed il deficit è restringibile solo a due punti»