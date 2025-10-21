Diritti Tv, bilancio e novità: cosa è emerso dall’assemblea di Serie B

L’assemblea di Lega Serie B, tenutasi a Milano, ha segnato un passaggio importante per il futuro del campionato cadetto. Non solo per l’elezione di Antonio Gozzi come nuovo consigliere federale, ma anche per una serie di decisioni strategiche in ambito economico, commerciale e organizzativo.

Diritti audiovisivi: accordo con Iris Sport Media per l’estero

Una delle principali novità riguarda i diritti audiovisivi internazionali. È stato infatti sottoscritto l’accordo con Iris Sport Media, che diventa il nuovo advisor per la distribuzione e commercializzazione dei contenuti della Serie B all’estero.

Il founding partner Ioris Francini e il suo team sono intervenuti in collegamento da Sportel per presentare la collaborazione.

Attualmente, la Serie BKT è trasmessa in 20 Paesi nel mondo e, grazie alla partnership con OneFootball, sette partite per giornata sono disponibili in 140 Paesi.

«L’obiettivo – ha spiegato il direttore generale Paolo Bedin – è costruire una strategia di medio periodo: c’è un mondo inesplorato per la visibilità del nostro campionato all’estero, che comprende le nostre comunità e aree di sviluppo».

È stato inoltre riattivato il pacchetto highlights, già pubblicato nelle scorse settimane e ora in fase di valutazione da parte del mercato italiano.

Approvato il budget per la stagione 2025/2026

L’assemblea ha approvato all’unanimità il budget per la stagione 2025/26. Le previsioni parlano di un incremento delle risorse destinate ai club, favorito da maggiori ricavi derivanti dai pacchetti audiovisivi e commerciali.

Nonostante un contesto economico complesso, la Lega ha confermato il proprio impegno nella razionalizzazione dei costi e nel lancio di nuove strategie di crescita. L’obiettivo è rafforzare la sostenibilità del sistema e aumentare le entrate a vantaggio dell’intero movimento.

Nuove commissioni e governance interna

Durante la seduta sono stati nominati anche i coordinatori delle cinque Commissioni interne della Lega Serie B:

Andrea Gazzoli per la Commissione Stabilità economica

Rebecca Corsi per Giovani e valorizzazione del talento

Angelo Antonio D’Agostino per l’Infrastruttura

Francesco De Gennaro per l’area Legale e fiscale

Daniele Sebastiani per quella Tecnico-sportiva

Definita anche l’agenda dei lavori delle commissioni, con l’obiettivo di strutturare un percorso di crescita condiviso e mirato.

La collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo

Ospiti dell’assemblea anche Antonella Baldino, AD dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Debora Miccio, responsabile della Direzione Commerciale e Marketing. L’intervento ha ribadito la collaborazione strategica tra l’ente e la Lega B, volta a massimizzare il ritorno economico e sociale degli investimenti nel calcio. Sono stati inoltre presentati i nuovi prodotti finanziari pensati per supportare i club in modo mirato.