Primavera, Palermo-Pescara al Pasqualino: rosanero a caccia di riscatto

Sfida ad alta intensità per la Primavera del Palermo, attesa oggi alle 12.30 al “Pasqualino” di Carini contro il Pescara, secondo in classifica con 36 punti. Come racconta Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, per i rosanero si tratta di un banco di prova importante contro una delle squadre più in forma del campionato.

Il Palermo arriva alla gara da penultimo in graduatoria a quota 17 punti e vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la capolista Empoli. Secondo quanto sottolinea Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo è dare continuità ai segnali di crescita emersi nelle ultime settimane, nonostante i risultati non sempre abbiano premiato il lavoro svolto.

Di fronte, però, ci sarà un Pescara solido e ambizioso, che nello scorso ottobre si è imposto per 2-0 nell’ultimo scontro diretto. Un precedente che, come evidenzia ancora Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, testimonia il valore degli abruzzesi e le difficoltà dell’impegno odierno.

Il bilancio complessivo dei precedenti resta comunque in perfetto equilibrio: 17 incroci totali, con 7 vittorie per parte e 5 pareggi. Un dato che Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia richiama per sottolineare come, nonostante la differenza di classifica attuale, la sfida tra Palermo e Pescara abbia spesso regalato confronti combattuti.

Per i giovani rosanero sarà fondamentale approcciare la gara con personalità e concentrazione, provando a sfruttare il fattore campo per tornare a muovere la classifica e alimentare la corsa salvezza.