Giornale di Sicilia: “Palermo, numeri da promozione: 29 punti in 13 gare, media da 77 a fine stagione”

Ventinove punti nelle ultime tredici partite. Un ruolino da grande, da squadra costruita per restare stabilmente nelle zone alte della classifica. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo di Inzaghi è l’unica formazione del campionato ancora imbattuta nel periodo considerato.

Sei vittorie e cinque pareggi hanno consentito ai rosanero di mettere insieme 29 punti, certificando una continuità di rendimento che oggi rappresenta la vera forza della squadra. Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nel medesimo arco temporale soltanto il Venezia ha fatto meglio con 34 punti (11 vittorie, un pareggio e una sconfitta), mentre il Frosinone ha raccolto 30 punti frutto di 9 successi, 3 pareggi e una battuta d’arresto.

Il dato più significativo riguarda la solidità complessiva del Palermo, capace di non perdere mai nelle ultime 13 giornate. Un aspetto sottolineato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che fotografa una squadra cresciuta sul piano mentale oltre che tecnico.

Proiettando la media punti delle ultime 13 gare – 2,23 a partita – sulle restanti 13 giornate, il Palermo chiuderebbe il campionato a quota 77. Un bottino che, come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, significherebbe piena corsa per la promozione diretta e consolidamento definitivo nelle zone nobili della graduatoria.

Numeri che non sono semplici statistiche, ma la fotografia di un gruppo che ha trovato equilibrio, continuità e consapevolezza. E che adesso vuole trasformare i dati in certezze fino alla fine della stagione.