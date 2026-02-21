Giornale di Sicilia: “Palermo, numeri da promozione: 29 punti in 13 gare, media da 77 a fine stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (118) ranocchia Cuppone

Ventinove punti nelle ultime tredici partite. Un ruolino da grande, da squadra costruita per restare stabilmente nelle zone alte della classifica. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo di Inzaghi è l’unica formazione del campionato ancora imbattuta nel periodo considerato.

Sei vittorie e cinque pareggi hanno consentito ai rosanero di mettere insieme 29 punti, certificando una continuità di rendimento che oggi rappresenta la vera forza della squadra. Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nel medesimo arco temporale soltanto il Venezia ha fatto meglio con 34 punti (11 vittorie, un pareggio e una sconfitta), mentre il Frosinone ha raccolto 30 punti frutto di 9 successi, 3 pareggi e una battuta d’arresto.

Il dato più significativo riguarda la solidità complessiva del Palermo, capace di non perdere mai nelle ultime 13 giornate. Un aspetto sottolineato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che fotografa una squadra cresciuta sul piano mentale oltre che tecnico.

Proiettando la media punti delle ultime 13 gare – 2,23 a partita – sulle restanti 13 giornate, il Palermo chiuderebbe il campionato a quota 77. Un bottino che, come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, significherebbe piena corsa per la promozione diretta e consolidamento definitivo nelle zone nobili della graduatoria.

Numeri che non sono semplici statistiche, ma la fotografia di un gruppo che ha trovato equilibrio, continuità e consapevolezza. E che adesso vuole trasformare i dati in certezze fino alla fine della stagione.

Altre notizie

Palermo Spezia 1-0 (98) bereszynski

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo pescara 5-0 (6) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi scuote il suo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
primavera palermo

Primavera, Palermo-Pescara al Pasqualino: rosanero a caccia di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (115) joronen pierozzi marconi bereszynski

Giornale di Sicilia: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Johnsen dal 1’, Pecorino con Merkaj”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (70)

Giornale di Sicilia: “Trappolone al Barbera. Palermo, attento al Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (11) tifosi curva

Giornale di Sicilia: “Palermo-Südtirol, prevendita sotto le attese: attesi 25 mila al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 070314

Repubblica: “Palermo, Inzaghi avverte: «Sudtirol trappola vera. Dipende tutto da noi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (22)

Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Inzaghi rilancia Johnsen, Castori con Pecorino

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (42) inzaghi

Corriere dello Sport: “Inzaghi carica il Palermo. Castori accetta la sfida”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (120) tifosi

Palermo-Südtirol: superata quota 23mila spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Palermo-Sudtirol: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (6)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Saremo protagonisti fino alla fine. Berlusconi mi ha trasmesso una mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Spezia 1-0 (98) bereszynski

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo pescara 5-0 (6) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi scuote il suo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
primavera palermo

Primavera, Palermo-Pescara al Pasqualino: rosanero a caccia di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (118) ranocchia Cuppone

Giornale di Sicilia: “Palermo, numeri da promozione: 29 punti in 13 gare, media da 77 a fine stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (115) joronen pierozzi marconi bereszynski

Giornale di Sicilia: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Johnsen dal 1’, Pecorino con Merkaj”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026