Giornale di Sicilia: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Johnsen dal 1’, Pecorino con Merkaj”

Tutto pronto al “Renzo Barbera” per Palermo-Südtirol, gara valida per la 26ª giornata di Serie B. Come riporta il Giornale di Sicilia, Inzaghi sembra orientato a confermare l’assetto che ha garantito equilibrio e risultati nelle ultime settimane.

Il Palermo dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. Tra i pali Joronen, protetto dal trio difensivo composto da Bani, Ceccaroni e Bereszynski. Sulle corsie laterali spazio a Pierozzi a destra e Augello a sinistra, con Segre e Ranocchia in mezzo al campo.

Sulla trequarti, secondo il Giornale di Sicilia, Johnsen è in vantaggio su Le Douaron per affiancare Palumbo alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo e uomo più atteso sotto porta.

Inzaghi potrà contare su una panchina profonda: tra le alternative Gomis, Veroli, Magnani, Peda, Gyasi, Gomes, Blin, Le Douaron e Corona. Nessuno squalificato tra i rosanero.

Il Südtirol di Castori dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Adamonis tra i pali, difesa a tre con Bordon, Veseli ed El Kaouakibi. In mediana agiranno S. Davi, Tronchin e Crnigoj, con Molina e Casiraghi sulle corsie. In avanti la coppia Merkaj-Pecorino.

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, sarà una sfida delicata per entrambe: il Palermo cerca l’ottava vittoria consecutiva in casa, mentre il Südtirol vuole confermare il buon momento e restare agganciato alla zona play-off.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Bani, Ceccaroni, Bereszynski; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

Südtirol (3-5-2)
Adamonis; Bordon, Veseli, El Kaouakibi; Molina, Tronchin, S. Davi, Crnigoj, Casiraghi; Merkaj, Pecorino.
Allenatore: Castori.

