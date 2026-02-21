Giornale di Sicilia: “Trappolone al Barbera. Palermo, attento al Südtirol”

Vincere aiuta a vincere, ma in Serie B abbassare la guardia è vietato. Il Palermo lo sa bene e lo ribadisce anche Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, presentando la sfida del “Barbera” contro il Südtirol come un passaggio chiave nella corsa alla promozione diretta.

Sulla carta è una gara abbordabile, ma proprio per questo potenzialmente pericolosa. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra di Castori ha già fermato due volte il Monza e una il Frosinone, dimostrando di poter ribaltare qualsiasi pronostico. Inoltre gli altoatesini sono imbattuti da sette partite, con cinque vittorie e due pareggi, risultati che li hanno riportati a -4 dalla zona play-off.

Il Palermo, però, non è da meno. I rosanero arrivano all’appuntamento con 13 risultati utili consecutivi e con un ruolino interno impressionante: sette vittorie di fila al “Barbera”. Contro il Südtirol si punta all’ottava, che rappresenterebbe il record assoluto nella storia rosanero in tutte le categorie. Un traguardo che, come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sarebbe fondamentale anche per accorciare a -2 dal Frosinone, fermato ieri dall’Empoli.

Sugli spalti non ci sarà il pienone delle prime uscite stagionali, quando si era superata quota 30 mila, ma l’impianto dovrebbe comunque spingere la squadra: attesi circa 25 mila spettatori. Un sostegno che può fare la differenza in una gara che si preannuncia intensa.

Sul piano tattico, Inzaghi sembra orientato a confermare l’ossatura che gli ha dato maggiori garanzie. In difesa Bereszynski è favorito per affiancare Bani e Ceccaroni, anche se restano in corsa Peda e Magnani. A centrocampo pochi dubbi: Pierozzi a destra, Augello a sinistra, con Ranocchia e Segre in mezzo. Gyasi dovrebbe partire dalla panchina, mentre Gomes rappresenta la prima alternativa a gara in corso.

Qualche interrogativo in più sulla trequarti. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il ballottaggio è tra Le Douaron e Johnsen. Il francese ha convinto contro l’Entella, ma il norvegese, sceso dalla Serie A per rilanciarsi, sembra avere un leggero vantaggio dopo quanto mostrato in settimana. Davanti, certezze chiamate Palumbo e Pohjanpalo, con il finlandese ancora riferimento offensivo.

Servirà una grande prestazione per evitare trappole e continuare a sognare. Perché in questa Serie B, come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nessuno regala nulla e ogni passo falso può costare carissimo. Il Palermo lo sa: per restare agganciato al treno promozione, oggi bisogna vincere.