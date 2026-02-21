Giornale di Sicilia: “Palermo-Südtirol, prevendita sotto le attese: attesi 25 mila al Barbera”

Non sarà il pienone delle grandi occasioni, ma il “Barbera” risponderà comunque presente. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, la prevendita per Palermo-Südtirol non ha rispettato le aspettative iniziali del club rosanero.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’obiettivo era quello di avvicinarsi al tutto esaurito, trascinati dal momento positivo della squadra di Inzaghi e dalla striscia di risultati utili consecutivi. Tuttavia, i numeri registrati nei giorni precedenti alla gara non hanno fatto segnare l’impennata sperata.

Il Giornale di Sicilia sottolinea come la società confidasse in un vero e proprio boom finale, legato magari agli ultimi giorni di prevendita e all’entusiasmo crescente attorno alla squadra. Ma, salvo sorprese nelle ore immediatamente precedenti al fischio d’inizio, sugli spalti dell’impianto di viale del Fante dovrebbero esserci circa 25 mila spettatori.

Una cornice comunque importante per una sfida delicata contro il Südtirol. Come rimarca ancora il Giornale di Sicilia, il sostegno del pubblico resta un fattore determinante in un campionato equilibrato come la Serie B, dove ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa ai vertici della classifica.