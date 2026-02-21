Gazzetta dello Sport: “Inzaghi scuote il suo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo pescara 5-0 (6) inzaghi

Tenere il passo di chi sta davanti e, se possibile, approfittare di eventuali passi falsi. Il Palermo non ha alternative nella sfida contro il Südtirol: vincere per restare agganciato al treno promozione. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero puntano al quattordicesimo risultato utile consecutivo e a dare continuità al successo ottenuto contro l’Entella nel primo dei due impegni interni di fila.

Il momento è positivo, ma l’avversario non concede margini di distrazione. Il Südtirol viaggia con numeri importanti e rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice. Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come Inzaghi sia consapevole delle difficoltà: «Castori gioca un calcio che è complicato da affrontare. Affrontiamo sempre le squadre nel loro momento migliore, ma siamo in forma, faremo una grande gara».

Sul piano delle scelte, il tecnico rosanero dovrebbe toccare il meno possibile rispetto alla formazione vista sabato. L’unico vero dubbio riguarda la trequarti: Johnsen è in vantaggio su Le Douaron per il debutto da titolare al “Barbera”. Per il resto conferme per Bereszynski in difesa e Pierozzi sulla corsia destra, con un assetto ormai consolidato.

Come rimarca ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha trovato equilibrio e identità: il Palermo oggi sa cosa vuole e come ottenerlo. «Se abbiamo questa striscia di risultati positivi vuol dire che abbiamo forza. Ma servirà il miglior Palermo», ha aggiunto il tecnico.

La parola chiave è continuità. Perché in una Serie B così serrata, ogni turno può cambiare gli equilibri. E il Palermo non vuole fermarsi proprio adesso.

