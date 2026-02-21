Gazzetta dello Sport: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Al “Renzo Barbera” (ore 15) va in scena Palermo-Südtirol, sfida chiave della 26ª giornata di Serie B. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi è orientato a dare continuità all’assetto che ha garantito equilibrio e risultati nelle ultime settimane.

Il Palermo dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali Joronen, linea difensiva composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie laterali Pierozzi a destra e Augello a sinistra, con Segre e Ranocchia in mezzo al campo.

Sulla trequarti, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, spazio a Palumbo e Johnsen, con il norvegese favorito per partire titolare alle spalle di Pohjanpalo, terminale offensivo e riferimento centrale dell’attacco rosanero.

Il Südtirol di Castori dovrebbe rispondere con il 3-5-1-1. Adamonis in porta, difesa a tre con Veseli, Masiello ed El Kaouakibi. A centrocampo S. Davi, Tronchin e Crnigoj in mezzo, con Molina e Casiraghi sugli esterni. In avanti Pecorino riferimento centrale, supportato da Merkaj.

Come riportato ancora dalla Gazzetta dello Sport, il Palermo non ha squalificati, ma Bereszynski e Pierozzi sono diffidati. Nel Südtirol assente per squalifica Kofler, mentre tra gli indisponibili figurano Coulibaly, Martini, Pietrangeli e Odogwu.

Sfida delicata per entrambe: i rosanero cercano il 14° risultato utile consecutivo e l’ottava vittoria di fila in casa, il Südtirol vuole confermare il momento positivo e restare agganciato alla zona play-off.

Probabili formazioni 

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Veroli, Magnani, Peda, Modesto, Vasic, Gomes, Giovane, Blin, Gyasi, Corona.
Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.

Südtirol (3-5-1-1)
Adamonis; Veseli, Masiello, El Kaouakibi; Molina, Tronchin, Crnigoj, S. Davi, Casiraghi; Merkaj; Pecorino.
Allenatore: Castori.
Panchina: Borra, Mancini, Bordon, F. Davi, Frigerio, Tonin, Cragno, Verdi, Zedadka, Tait.
Squalificato: Kofler.
Diffidati: Martini, Zedadka.
Indisponibili: Coulibaly, Martini, Pietrangeli, Odogwu.

