Tuttosport: “Grinta Inzaghi «Palermo, ora siamo da A»”

Può sembrare un paradosso dopo tredici risultati utili consecutivi, ma il Palermo non ha alternative: contro il Südtirol si può solo vincere. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, l’obiettivo è uno soltanto se si vuole continuare a inseguire la promozione diretta in un campionato dove chi sta davanti corre ancora più forte.

L’ottava vittoria consecutiva al “Barbera” rappresenterebbe un record assoluto nella storia rosanero, ma soprattutto la conferma che la Serie A è ancora alla portata. Tuttavia, come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, la missione è tutt’altro che semplice: se il Palermo è imbattuto da tredici gare, il Südtirol non perde da sette.

Inzaghi conosce le insidie. «Ci capita sempre di incontrare squadre nel loro momento migliore – fa notare il tecnico – ma anche noi stiamo facendo bene, per fortuna. Castori non lo scopro certo io. È l’allenatore che ha più panchine in B, gli va dato merito. La sua squadra gioca un calcio complicato». Parole riportate da Luigi Butera su Tuttosport, che raccontano un tecnico consapevole ma fiducioso.

Il discorso si allarga alla crescita complessiva del gruppo: «Ormai dipende da noi: stiamo costruendo qualcosa per il futuro. I tifosi si identificano in questa squadra, si è creata un’ossatura che durerà negli anni». E ancora: «Abbiamo due punti in più del Palermo di Iachini che andò in A ma siamo quarti perché davanti non sbagliano un colpo. Da 13 giornate siamo sulla strada giusta».

La corsa è serrata e lo scontro diretto con il Monza incombe a metà marzo, ma Inzaghi predica concentrazione assoluta: «Non so se arriveremo secondi, terzi o quarti ma sono sicuro che lotteremo fino alla fine. Adesso pensiamo al Südtirol, la partita l’abbiamo preparata nei dettagli, ma a volte serve anche fortuna. Mi auguro che la gente sia numerosa».

Sul piano tattico poche rivoluzioni. Come rimarca ancora Luigi Butera su Tuttosport, Inzaghi dovrebbe affidarsi ai soliti noti: possibile novità Johnsen sulla trequarti accanto a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo. Il finlandese, già a quota 16 gol, contro il Südtirol ha segnato quattro volte in carriera ed è pronto a guidare ancora l’assalto rosanero.

La strada è tracciata. Per restare agganciato al treno promozione, il Palermo deve continuare a correre. E oggi, più che mai, non può permettersi frenate.