Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, un bivio a Palermo. Lo spirito positivo di Castori: «Sfida dura e gratificante»”

Prima tappa di “alta montagna” per il Südtirol, atteso oggi al “Barbera” contro il Palermo prima di ospitare il Venezia tra una settimana. Come scrive Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, due impegni dal massimo coefficiente di difficoltà per i biancorossi, che però arrivano in Sicilia forti di un avvio di 2026 straordinario: cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette gare.

La forma, almeno nei numeri, è sullo stesso piano di quella dei rosanero. Certo, la profondità della rosa non è paragonabile a quella di Palermo o Venezia, ma – sottolinea Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige – oggi il Südtirol non ha motivo di sentirsi inferiore.

«La squadra sta vivendo una fase di rendimento importante – ha spiegato Castori – sostenuta da una solida condizione anche mentale. Il gruppo lavora con intensità e continuità, mantenendo volumi di lavoro significativi». Il tecnico ha voluto sgombrare il campo da qualsiasi alibi legato alle condizioni climatiche, dopo la nevicata che ha costretto la squadra ad allenarsi altrove: «La squadra si è adattata».

Capitolo formazione. L’assenza per squalifica di Kofler, unita a quella per infortunio di Pietrangeli, apre un vuoto al centro della difesa. Le opzioni sono due: il veterano Masiello, fermo dal 21 dicembre, oppure il giovane Bordon, che non parte titolare da fine ottobre. Una scelta d’emergenza che Castori non ha voluto anticipare: «L’assenza di Kofler è rilevante, così come quella di Odogwu. Ma queste situazioni vanno accettate con fiducia nei sostituti».

L’approccio resta pragmatico: niente voli pindarici, niente discorsi sui play-off. Come evidenzia ancora Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, Castori guarda solo al presente: «La squadra è motivata e competitiva, senza fissare obiettivi oltre la prossima gara. L’intenzione è essere protagonisti in ogni partita».

Nel mirino c’è il Palermo di Inzaghi, imbattuto da 13 partite e con il capocannoniere del campionato in attacco. «Il Palermo è una delle quattro corazzate del torneo – l’analisi del tecnico – ed è in un periodo estremamente positivo, soprattutto in casa. È una squadra forte in tutti i reparti. Per ottenere punti servirà una prestazione di livello assoluto».

Infine, la fiducia mai venuta meno nei momenti difficili: «Non ho mai temuto di essere risucchiato nella zona calda. Ho sempre avuto fiducia nella squadra perché vedevo come si allenava. Le prestazioni ci sono sempre state». Parole riportate da Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, che fotografano un Südtirol diverso rispetto a quello sconfitto 0-2 all’andata al Druso.

Oggi al “Barbera” serviranno identità e personalità. Il Südtirol vuole dimostrare che la scalata non è finita.