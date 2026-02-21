Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Gela: «Inizia un mini campionato»

L’Athletic Club Palermo torna al Velodromo Paolo Borsellino per la 25ª giornata del campionato di Serie D girone I. Domenica alle 14.30 i nerorosa di Emanuele Ferraro affronteranno il Gela in una sfida che apre ufficialmente l’ultimo terzo di stagione.

Un momento chiave del campionato, come sottolineato dallo stesso tecnico: «Dal Gela inizia un altro mini campionato, in cui si raccolgono i frutti di quanto fatto finora. Ho detto ai ragazzi che nessuno si ricorderà di noi se da domani non metteremo in campo tutto quello fatto fino adesso, cercando di portarlo fino alla fine».

L’obiettivo è dare continuità al percorso costruito finora, consolidando la posizione in classifica e mantenendo alta la concentrazione in una fase decisiva della stagione.

Sono 22 i calciatori convocati da mister Ferraro.

Portieri: Greliak, Martinez

Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Grillo, Matera, Micoli, Rafele

Info biglietti

I tagliandi per il match sono disponibili su Vivaticket al costo di 5 euro più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistarli anche domenica al botteghino del Velodromo, a partire dalle ore 11. Per l’ingresso sarà necessario esibire un documento d’identità. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 12.30.

Come disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caltanissetta.

Una gara che può indirizzare il finale di stagione: l’Athletic vuole partire con il piede giusto nel suo “nuovo” campionato.