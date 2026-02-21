Palermo-Südtirol, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Castori al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Südtirol, sfida valida per la 26ª giornata di Serie B in programma al “Renzo Barbera” con fischio d’inizio alle ore 15.

Inzaghi conferma il 3-4-2-1 ma scioglie i dubbi della vigilia con alcune scelte significative. Tra i pali Joronen, difesa a tre composta da Bani, Ceccaroni e Peda. Sulle corsie esterne agiranno Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo spazio alla coppia Segre-Ranocchia.

Sulla trequarti la scelta ricade su Palumbo e Le Douaron, con Johnsen che parte dalla panchina. In attacco il riferimento centrale è Pohjanpalo, capocannoniere rosanero.

Il Südtirol di Castori risponde con Adamonis in porta e una linea difensiva formata da Bordon, Veseli ed El Kaouakibi. A centrocampo Tait agirà da capitano, affiancato da Davi, Frigerio, Casiraghi e Molina sugli esterni. In avanti la coppia offensiva sarà composta da Merkaj e Pecorino.

Arbitra Crezzini di Siena, assistito da Trinchieri e Galimberti; quarto ufficiale Luongo.

Formazioni ufficiali

PALERMO
66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione:
1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani.

SÜDTIROL
31 Adamonis, 3 Bordon, 9 Pecorino, 17 Casiraghi, 21 Tait (C), 24 S. Davi, 26 Frigerio, 33 Merkaj, 34 Veseli, 79 Molina, 94 El Kaouakibi.
Allenatore: Castori.

A disposizione:
1 Borra, 22 Cragno, 4 Mancini, 5 Masiello, 7 Zedadka, 11 Tonin, 13 Sabatini, 18 Tronchin, 23 F. Davi, 46 Brik, 89 Crnigoj, 99 Verdi.

