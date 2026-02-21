Palermo show al Barbera: 3-0 al Südtirol e -2 dal Frosinone

Termina 3-0 la gara del Barbera tra Palermo e Südtirol. Un vero e proprio show quello che i rosanero mettono in atto contro la squadra di Castori.

La gara si sblocca al 21’: Pohjanpalo trasforma un calcio di rigore. Il penalty viene assegnato dall’arbitro dopo un check al VAR, che lo porta a cambiare la decisione iniziale: in un primo momento aveva ammonito Segre per simulazione. Gli ospiti provano a reagire e, in un paio di occasioni, chiamano in causa Joronen, attento a mantenere inviolata la propria porta. Al 37’ arriva il raddoppio: un’invenzione di Le Douaron che, dalla distanza, lascia partire un gran tiro che batte Adamonis e vale il 2-0.

Nella ripresa sono ancora i rosanero a guidare il match e ad andare a segno: Ceccaroni sorprende tutti con un pallonetto in area che supera il portiere avversario. Nonostante il pesante svantaggio gli altoatesini non demordono e riescono a creare diverse occasioni andando al tiro, senza mai riuscire a trovare il gol. Complice anche la solidità difensiva dei rosanero. Al 79′ arriva anche un gran gol firmato Ranocchia, peccato solo che il Var abbia annullato tutto per vallo di Pohjanpalo sul portiere avversario.

Con questa importante vittoria la squadra di Inzaghi allunga la serie di risultati utili e accorcia la distanza dal Frosinone secondo a 53 punti. I rosanero adesso 51′ agganciano al terzo posto il Monza che nel pomeriggio affronterà la Carrarese.

Il racconto del match:

SECONDO TEMPO

90′ + 4′ – Cala il sipario al Barbera, il Palermo cala il tris al Sudtirol.

90′ – Assegnati 4′ di recupero

88′ – Augello dalla trequarti raccoglie palla e tira di prima intenzione: Adamonis si stende e la respinge.

85′ – Calcio d’angolo conquistato da Corona per il Palermo. Dalla bandierina va Blin che mette in mezzo ma la palla viene spazzata.

81′ – Anche Castori cambia: Casiraghi lascia il posto a Verdi.

80′ – Inzaghi effettua due cambi: Blin e Corona rilevano Ranocchia e Pohjanpalo.

79′ Il Palermo è andato a segno con un gran gol dalla distanza di Ranocchia, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere da parte di Pohjanpalo.

77′ – Altro cambio per Castori: entra Mancini, esce Veseli.

73′ – Occasione ghiotta per il Palermo: Johnsen entra in area e passa per Pohjanpalo, il numero 20 calcia ma viene sbilanciato e il tiro parte debole.

68′ – Segre vicino al Poker: in area non trova il tempo giusto per raccogliere palla, calcia ma finisce fuori.

66′ – Cambia anche il Sudtirol: dentro Crnigoj, Tonin e Tronchin, fuori Tait Pecorino, Frigerio.

65′ – Doppio cambio per il Palermo: escono Pierozzi e Le Douaron, dentro Gyasi e Johnsen.

63′ – Sudtirol all’attacco per cerca di rimarginare la distanza: Bordon dal centro dell’area calcia ma la spara alta.

60′ – Palumbo tenta il colpaccio, da fuori area viene servito: si volta e calcia di prima intenzione, Adamonis non si lascia sorprendere e la intercetta.

59′ – Il Sudtirol conquista un calcio di punizione: Casiraghi batte e va direttamente in porta, ma finisce alto.

57′ – Calcio d’angolo per il Sudtirol: Casiraghi dalla bandierina mette in area, un compagno la colpisce ma la palla termina sul fondo.

54′ – Primo cambio della partita per Inzaghi: Magnani prende il posto di Bani.

52′ – GOOOOOL PALERMO!!! Ceccaroni si affaccia in area e realizza qualcosa di inaspettato, un pallonetto che supera Adamonis.

48′ – Primi minuti del secondo tempo con entrambe le squadre ad accarsi.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ + 4′ – Dopo un paio di azioni d’attacco degli ospiti, termina qui il primo tempo.

45′ – Assegnati 4′ di recupero

39′ – GOOOOOL PALERMO!! Le Douaron si inventa un gran gol. Il francese recupera palla e da fuori area sferra un colpo che finisce sull’angolo basso della rete. Esplode il Barbera.

34′ – Il Sudtirol continua ad attaccare in cerca del pari, il Palermo in questo frangente fatica ad uscire dalla sua difesa.

27′ – Calcio di punizione per il Sudtirol: Casiraghi calcia ma finisce sul fondo.

25′ – Il Sudtirol conquista un calcio d’angolo: Casiraghi dalla bandierina mette in mezzo, ma la difesa rosa spazza.

23′ – Gioco fermo per qualche istante, un tifoso invade il campo. Viene subito preso e portato fuori.

21′ – GOOOOOL PALERMO! Pohjanpalo va a segno, Adamonis battuto.

20′ – Dopo il check al Var cambia l’esito: Rigore per il Palermo! Al dischetto va Pohjanpalo.

19′ – Crezzini vuole vederci meglio e ricorre al monitor del Var per rivedere l’azione.

17′ – Segre raccoglie in area un passaggio, Adamonis lo intralcia e il numero 8 finisce per terra: l’arbitro fischia e lo ammonisce per simulazione. I rosanero reclamano un rigore.

13′ – I rosanero provano ad attaccare, ma il Sudtirol si copre bene: da fuori area ci prova Peda a calciare ma finisce fuori.

9′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo, Palumbo la mette in mezzo: i rosanero saltano in area, ma il gioco si ferma per fallo0 sul portiere.

6′ – Brividi per il Palermo, Casiraghi riceve in area e calcia, Joronen effettua la prima parata del match. E che parata!

3′ – Primo colpo da parte del Palermo: Ranocchia calcia da fuori area in suliro verso la porta, Adamonis mette in angolo.

1′ – Pronti, via! Inizia il match

IL TABELLINO

PALERMO 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia (Dall’80’ Blin), 13 Bani (C) (Dal 54′ Magnani), 20 Pohjanpalo (Dall’80’ Corona), 21 Le Douaron (Dal 65′ Johnsen), 27 Pierozzi (Dal 65′ Gyasi), 29 Peda, 32 Ceccaroni..Allenatore: Inzaghi. A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani.

SÜDTIROL 31 Adamonis, 3 Bordon, 9 Pecorino, 17 Casiraghi, 21 Tait (C), 24 S. Davi, 26 Frigerio, 33 Merkaj, 34 Veseli, 79 Molina, 94 El Kaouakibi. Allenatore: Castori. A disposizione: 1 Borra, 22 Cragno, 4 Mancini, 5 Masiello, 7 Zedadka, 11 Tonin, 13 Sabatini, 18 Tronchin, 23 F. Davi, 46 Brik, 89 Crnigoj, 99 Verdi.

ARBITRO: Valerio Crezzini (Siena). Primo assistente: Marco Trinchieri (Milano). Secondo assistente: Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Napoli). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).

MARCATORI: Pohjanpalo 21′, Le Douaron 39′, Ceccaroni 52′

NOTE: