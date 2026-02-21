Salvini: «Limite agli stranieri in campo, anche in B»

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia parlando di calcio e della situazione del movimento italiano, con un focus particolare sul tema degli stranieri in campo.

«Se non mettiamo un limite al numero di stranieri in campo, non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C poi in Nazionale ovviamente hai quello che hai», ha dichiarato Salvini, sottolineando la necessità di una revisione strutturale del sistema.

Per il leader della Lega è tempo di riforme profonde: «Va ripensato il mondo del calcio, va rifondato e secondo me il coinvolgimento degli appassionati veri, perché il calcio sono i tifosi».

Un messaggio che guarda oltre l’aspetto economico: «Al di là del business, il nuovo stadio, i fondi americani, il calcio è dei tifosi. Secondo me coinvolgere linfa nuova fa bene anche alla nazionale».

Infine, una battuta di fede calcistica: «Detto ciò forza Gattuso e forza Milan».

Parole che riaprono il dibattito su regolamenti, vivai e identità del calcio italiano, tema ciclicamente al centro del confronto pubblico dopo le difficoltà della Nazionale nelle competizioni internazionali.