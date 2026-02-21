Palermo-Südtirol 1-0: segna Pohjanpalo, invasione di campo al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
WhatsApp Image 2026-02-21 at 15.27.28

Il Palermo è in vantaggio al “Renzo Barbera” contro il Südtirol nella gara valida per la 26ª giornata di Serie B. A sbloccare il match è stato Joel Pohjanpalo, glaciale dal dischetto dopo la revisione al Var che ha portato l’arbitro Crezzini a concedere il calcio di rigore per un contatto tra Adamonis e Segre.

L’episodio chiave arriva al 17’: Segre entra in area e cade dopo l’intervento del portiere altoatesino. In un primo momento il direttore di gara ammonisce il centrocampista rosanero per simulazione, ma viene richiamato al monitor. Dopo l’on field review cambia la decisione: rigore per il Palermo. Dal dischetto Pohjanpalo non sbaglia e firma l’1-0.

In avvio di gara i rosanero avevano già sfiorato il vantaggio con Ranocchia dalla distanza, mentre Joronen era stato decisivo su Casiraghi con una grande parata che aveva evitato lo svantaggio.

Al 23’ il gioco è stato momentaneamente interrotto per un’invasione di campo: un tifoso è entrato sul terreno di gioco dirigendosi verso l’area di rigore. L’intervento degli steward e della Digos è stato immediato: il sostenitore è stato fermato e accompagnato fuori senza ulteriori conseguenze. Dopo pochi minuti la gara è regolarmente ripresa.

Il Palermo, forte del vantaggio, prova ora a gestire il possesso e a colpire ancora con il tridente composto da Palumbo, Le Douaron e Pohjanpalo. Il Südtirol, invece, cerca di reagire affidandosi alle ripartenze di Merkaj e Pecorino.

Partita accesa al Barbera, con i rosanero avanti e chiamati a difendere un risultato pesantissimo nella corsa ai primi posti.

Altre notizie

palermo modena 1-1 (70) tifosi

Palermo-Südtirol, quasi 25 mila al Barbera: 24.915 titoli emessi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B LIVE, fine primi tempi: Palermo avanti 2-0, Venezia risponde. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (5)

LIVE Serie B Palermo-Sudtirol 2-0: inizia il secondo tempo

Katia Virzì Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (58) bani

Palermo-Südtirol, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Castori al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
castori

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, un bivio a Palermo. Lo spirito positivo di Castori: «Sfida dura e gratificante»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (127) inzaghi

Tuttosport: “Grinta Inzaghi «Palermo, ora siamo da A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Spezia 1-0 (98) bereszynski

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo pescara 5-0 (6) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi scuote il suo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
primavera palermo

Primavera, Palermo-Pescara al Pasqualino: rosanero a caccia di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (118) ranocchia Cuppone

Giornale di Sicilia: “Palermo, numeri da promozione: 29 punti in 13 gare, media da 77 a fine stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (115) joronen pierozzi marconi bereszynski

Giornale di Sicilia: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Johnsen dal 1’, Pecorino con Merkaj”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (70)

Giornale di Sicilia: “Trappolone al Barbera. Palermo, attento al Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (70) tifosi

Palermo-Südtirol, quasi 25 mila al Barbera: 24.915 titoli emessi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B LIVE, fine primi tempi: Palermo avanti 2-0, Venezia risponde. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
WhatsApp Image 2026-02-21 at 15.27.28

Palermo-Südtirol 1-0: segna Pohjanpalo, invasione di campo al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Il calciatore è fuori rosa

Salvini: «Limite agli stranieri in campo, anche in B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (5)

LIVE Serie B Palermo-Sudtirol 2-0: inizia il secondo tempo

Katia Virzì Febbraio 21, 2026