Palermo-Südtirol 1-0: segna Pohjanpalo, invasione di campo al Barbera

Il Palermo è in vantaggio al “Renzo Barbera” contro il Südtirol nella gara valida per la 26ª giornata di Serie B. A sbloccare il match è stato Joel Pohjanpalo, glaciale dal dischetto dopo la revisione al Var che ha portato l’arbitro Crezzini a concedere il calcio di rigore per un contatto tra Adamonis e Segre.

L’episodio chiave arriva al 17’: Segre entra in area e cade dopo l’intervento del portiere altoatesino. In un primo momento il direttore di gara ammonisce il centrocampista rosanero per simulazione, ma viene richiamato al monitor. Dopo l’on field review cambia la decisione: rigore per il Palermo. Dal dischetto Pohjanpalo non sbaglia e firma l’1-0.

In avvio di gara i rosanero avevano già sfiorato il vantaggio con Ranocchia dalla distanza, mentre Joronen era stato decisivo su Casiraghi con una grande parata che aveva evitato lo svantaggio.

Al 23’ il gioco è stato momentaneamente interrotto per un’invasione di campo: un tifoso è entrato sul terreno di gioco dirigendosi verso l’area di rigore. L’intervento degli steward e della Digos è stato immediato: il sostenitore è stato fermato e accompagnato fuori senza ulteriori conseguenze. Dopo pochi minuti la gara è regolarmente ripresa.

Il Palermo, forte del vantaggio, prova ora a gestire il possesso e a colpire ancora con il tridente composto da Palumbo, Le Douaron e Pohjanpalo. Il Südtirol, invece, cerca di reagire affidandosi alle ripartenze di Merkaj e Pecorino.

Partita accesa al Barbera, con i rosanero avanti e chiamati a difendere un risultato pesantissimo nella corsa ai primi posti.