Serie B LIVE, fine primi tempi: Palermo avanti 2-0, Venezia risponde. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Si chiudono i primi tempi della 26ª giornata di Serie B con risultati pesanti sia in vetta che nella zona calda della classifica.

Al “Renzo Barbera” il Palermo conduce 2-0 sul Südtirol grazie alle reti di Pohjanpalo su rigore al 21’ e al gran gol di Le Douaron al 39’. Rosanero padroni del campo e momentaneamente a quota 51 punti, agganciando il Monza al terzo posto.

Risponde il Venezia, avanti 2-1 sul Pescara: lagunari che restano in testa salendo a 56 punti. Frosinone fermo a 53 dopo il pareggio nell’anticipo contro l’Empoli.

Negli altri campi:

Catanzaro avanti 1-0 sull’Entella

Sampdoria in vantaggio 1-0 sul Mantova

Padova e Bari sull’1-1

Palermo 2-0 Südtirol

Venezia 2-1 Pescara

Classifica live in questo momento:
Venezia 56
Frosinone 53
Palermo 51
Monza 51

Con questi risultati il Palermo accorcia momentaneamente a -2 dal Frosinone secondo e resta pienamente in corsa per la promozione diretta.

Secondi tempi pronti a iniziare: la 26ª giornata è ancora tutta da scrivere.

