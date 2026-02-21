Palermo-Südtirol, quasi 25 mila al Barbera: 24.915 titoli emessi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo modena 1-1 (70) tifosi

Buona cornice di pubblico al “Renzo Barbera” per Palermo-Südtirol, sfida valida per la 26ª giornata di Serie B. I numeri ufficiali confermano una presenza importante sugli spalti.

Sono stati venduti 8.411 biglietti, di cui 52 nel settore ospiti. A questi si aggiungono 16.504 abbonamenti, per un totale complessivo di 24.915 titoli emessi.

Un dato che certifica ancora una volta il sostegno del pubblico rosanero nella corsa ai vertici della classifica. Nonostante non si sia arrivati al tutto esaurito, il Barbera si conferma un fattore determinante, con una presenza solida e costante.

Numeri che accompagnano il momento positivo della squadra di Inzaghi, chiamata a sfruttare anche il fattore campo per restare agganciata alla lotta promozione.

