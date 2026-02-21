Palermo-Südtirol, striscione in Curva Nord per il piccolo Domenico: «Giustizia»

Un messaggio forte, carico di dolore e solidarietà, è apparso al “Renzo Barbera” durante Palermo-Südtirol. In Curva Nord i tifosi rosanero hanno esposto uno striscione dedicato al piccolo Domenico, il bambino di appena due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il delicato intervento al cuore.

«Per il piccolo Domenico giustizia», la scritta comparsa nel settore caldo dello stadio, in riferimento alla vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica. Il muscolo cardiaco sarà posto sotto sequestro per accertamenti e sei sanitari risultano indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura partenopea.

Il decesso del bambino è avvenuto alle 9:20 di sabato, dopo il peggioramento delle sue condizioni. All’alba, come riportato nelle scorse ore, il cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, aveva raggiunto l’ospedale per pregare accanto ai genitori e impartire l’estrema unzione.

L’immagine dello striscione al Barbera ha suscitato un lungo applauso da parte dello stadio, trasformando per qualche minuto l’atmosfera della gara in un momento di raccoglimento e partecipazione. Il calcio, ancora una volta, si è fatto veicolo di vicinanza e sensibilità, unendo sport e solidarietà nel ricordo del piccolo Domenico.