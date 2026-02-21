Primavera Palermo, Del Grosso dopo lo 0-0 col Pescara: «Segnali di crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
del grosso

Pari senza reti per la Primavera del Palermo nella 20ª giornata del campionato Primavera 2. Al termine della sfida casalinga contro il Pescara, conclusa 0-0, l’allenatore Cristiano Del Grosso ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni ufficiali del club.

Un punto che muove la classifica e che conferma i segnali di crescita mostrati dal gruppo nelle ultime settimane. «Siamo contenti per i progressi e per i miglioramenti che sta facendo questo gruppo – ha dichiarato Del Grosso –. Il merito è dei ragazzi che in settimana stanno lavorando con spirito e abnegazione».

Una partita equilibrata, con il Palermo attento in fase difensiva e ordinato nelle due fasi, contro un Pescara solido e ben organizzato. Il tecnico rosanero ha voluto sottolineare soprattutto l’atteggiamento della squadra: «Questo pareggio deve dare ottimismo e positività in vista dei prossimi impegni».

Il percorso di crescita resta l’obiettivo primario. Il pari contro gli abruzzesi rappresenta un ulteriore tassello nel cammino dei giovani rosanero, chiamati a dare continuità alle prestazioni per risalire la classifica nelle prossime giornate.

