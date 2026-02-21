Primavera Palermo, Del Grosso dopo lo 0-0 col Pescara: «Segnali di crescita»

Pari senza reti per la Primavera del Palermo nella 20ª giornata del campionato Primavera 2. Al termine della sfida casalinga contro il Pescara, conclusa 0-0, l’allenatore Cristiano Del Grosso ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni ufficiali del club.

Un punto che muove la classifica e che conferma i segnali di crescita mostrati dal gruppo nelle ultime settimane. «Siamo contenti per i progressi e per i miglioramenti che sta facendo questo gruppo – ha dichiarato Del Grosso –. Il merito è dei ragazzi che in settimana stanno lavorando con spirito e abnegazione».

Una partita equilibrata, con il Palermo attento in fase difensiva e ordinato nelle due fasi, contro un Pescara solido e ben organizzato. Il tecnico rosanero ha voluto sottolineare soprattutto l’atteggiamento della squadra: «Questo pareggio deve dare ottimismo e positività in vista dei prossimi impegni».

Il percorso di crescita resta l’obiettivo primario. Il pari contro gli abruzzesi rappresenta un ulteriore tassello nel cammino dei giovani rosanero, chiamati a dare continuità alle prestazioni per risalire la classifica nelle prossime giornate.