Palermo-Südtirol 3-0: le pagelle del match

E’ terminata la sfida del Barbera tra Palermo e Südtirol. Gara fondamentale per gli uomini di Inzaghi, nel tentativo di tenere il passo ed agganciare le prime della classe. Partono immediatamente bene i rosanero. Dopo soli 3’ è Ranocchia a sfiorare il gol con un mancino pericoloso, ma a sbloccarla ci pensa il solito Pohjanpalo. Al 22’ il centravanti finlandese, dal dischetto, infila Adamonis portando avanti i suoi. Il Südtirol, però, non molla e crea diverse occasioni pericolose, senza trovare il gol. Gli ospiti sprecano e il Palermo trova anche la via del raddoppio, con una magia di Le Douaron nella parte finale del primo tempo.

Nella seconda frazione, il Palermo trova subito la terza rete della giornata: a siglare il gol è Ceccaroni al 52’. Con tre reti di vantaggio, subentra la necessità di gestire la gara cercando comunque di ampliare il punteggio. I rosanero ottengono coì, l’ennesima vittoria fondamentale per inseguire il sogno Serie A. Le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com:

JORONEN 7,5 – Chiamato in causa dopo soli 5’, compie un’ottima parata su un destro ravvicinato in area di rigore. Poi, come di consueto, è sempre attento e pulito nelle palle alte in area di rigore.

PEDA 7 – Prestazione autorevole del braccetto destro rosanero. Mai in ritardo e reattivo in ogni occasione di gioco. Cerca anche la via del gol con un tiro da fuori, ma

CECCARONI 8 – Tra i migliori in campo. In fase difensiva è un muro e cerca come sempre di duettare con il compagno di fascia Augello. La rete siglata al 52’ è quasi da vero centravanti. Pilastro.

BANI 7,5 – Insuperabile. Stravince la sfida individuale contro Pecorino, mai in ritardo e sempre preciso negli interventi. Dal 53’ MAGNANI 6,5 – Subentra al centro della difesa dando un ottimo contributo. Buon ingresso.

AUGELLO 6,5 – Ottima gara da parte dell’esterno rosanero. Gran parte delle azioni offensive arrivano dal suo lato. Di contro, rischia un pò troppo in fase difensiva. Ma la sua prestazione resta buona.

RANOCCHIA 7,5 – Ispirato. Sfiora il gol dopo soli 3’ con un mancino pericoloso, parato agevolmente da Adamonis. Poi smista gioco, entrando in campo fin da subito con la giusta cattiveria agonistica. Da 78’ BLIN – S. V.

SEGRE 6,5 – E’ bravo a procurarsi il calcio di rigore poi trasformato da Joel Pohjanpalo. Poi solita tanta corsa.

PIEROZZI 6 – E’ meno incisivo del solito. Soffre, soprattutto ne primo tempo, in fase difensiva ed è meno presente del solito in zona offensiva. Prestazione sufficiente. Dal 64’ GYASI 6 – Non incide, ma comunque subentra con la giusta attenzione.

LE DOUARON 8 – E’ sua la rete che vale il raddoppio rosanero. Un mancino a effetto imparabile per l’estremo difensore ospite. Poi si rende utile soprattutto sui possibili contropiedi favorevoli. Dal 64’ JOHNSEN 6 – Cerca di proporsi spesso e di toccare tanti palloni. Complice il risultato, si limita a coprire la zona di campo.

PALUMBO 7 – Solita prestazione di livello e qualità. Questa volta cerca di rendersi più utile in fase difensiva, correndo su tutto il rettangolo verde. Riesce comunque a garantire un enorme contributo.

POHJANPALO 8 – Implacabile. Sblocca il match trasformando un calcio di rigore procurato da Segre al 22’. E’ sempre un punto di riferimento in attacco, sempre pronto a lasciare il segno. Dal 78’ CORONA 6 – Subentra bene, sfiorando anche la prima rete con la maglia rosanero in Serie B.

ALL. FILIPPO INZAGHI 8 – Prepara la gara in maniera maniacale. I suoi faticano leggermente in alcuni tratti del primo tempo, ma riescono sempre a mantenere alta la soglia d’attenzione. Dopo il primo gol del vantaggio i rosanero spiccano il volo, mantenendo come sempre la porta inviolata. E’ un Palermo da Serie A.