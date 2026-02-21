Serie B, 26ª giornata: il Palermo vola, il Venezia resta in vetta. Risultati e classifica aggiornata
i è aperta la 26ª giornata del campionato di Serie B con un sabato ricco di gol e di incroci pesanti per la zona alta della classifica. In attesa delle gare in programma tra stasera e domani, i primi risultati hanno già ridisegnato gli equilibri del torneo.
Il colpo più netto lo firma il Palermo, che al “Renzo Barbera” supera 3-0 il Südtirol grazie alle reti di Pohjanpalo su rigore, Le Douaron e Ceccaroni, centrando il 14° risultato utile consecutivo e l’ottava vittoria di fila in casa.
In vetta, il Venezia soffre ma batte 3-2 il Pescara e consolida il primo posto. Il Frosinone viene invece fermato sul 2-2 dall’Empoli e perde terreno. Vittoria importante del Catanzaro sul campo della Virtus Entella (1-3), mentre cade la Sampdoria a Mantova (2-1). Pari tra Padova e Bari (1-1).
I RISULTATI DELLA 26ª GIORNATA
Frosinone-Empoli 2-2
18’, 54’ Shpendi (E), 45’+2 Ghedjemis (F), 60’ Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45’+2 Favasuli (C), 69’ Petriccione (C), 70’ Franzoni (E), 74’ Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14’ Begic (S), 65’, 78’ Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13’ Di Mariano (P), 45’+1 Piscopo (B)
Palermo-Südtirol 3-0
21’ rig. Pohjanpalo, 39’ Le Douaron, 52’ Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18’, 59’ Di Nardo (P), 41’ Adorante (V), 45’+2 Yeboah (V), 77’ Hainaut (V)
LE GARE IN PROGRAMMA
Sabato 21 febbraio
Ore 17:15 – Cesena-Spezia
Ore 19:30 – Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 – Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 – Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B (aggiornata)
Venezia 56
Frosinone 53
Monza 51*
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 40*
Juve Stabia 38*
Cesena 37*
Südtirol 33
Empoli 30
Carrarese 30*
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Virtus Entella 25
Reggiana 25*
Spezia 22*
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno
Il Venezia resta in testa con 56 punti, ma il Frosinone rallenta e il Palermo aggancia momentaneamente il Monza a quota 51, riportandosi a -2 dal secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A. La corsa è apertissima e la 26ª giornata potrebbe riservare ulteriori ribaltoni nelle prossime ore.