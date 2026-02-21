Serie B, 26ª giornata: il Palermo vola, il Venezia resta in vetta. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo sudtirol3-0 (6)

i è aperta la 26ª giornata del campionato di Serie B con un sabato ricco di gol e di incroci pesanti per la zona alta della classifica. In attesa delle gare in programma tra stasera e domani, i primi risultati hanno già ridisegnato gli equilibri del torneo.

Il colpo più netto lo firma il Palermo, che al “Renzo Barbera” supera 3-0 il Südtirol grazie alle reti di Pohjanpalo su rigore, Le Douaron e Ceccaroni, centrando il 14° risultato utile consecutivo e l’ottava vittoria di fila in casa.

In vetta, il Venezia soffre ma batte 3-2 il Pescara e consolida il primo posto. Il Frosinone viene invece fermato sul 2-2 dall’Empoli e perde terreno. Vittoria importante del Catanzaro sul campo della Virtus Entella (1-3), mentre cade la Sampdoria a Mantova (2-1). Pari tra Padova e Bari (1-1).

I RISULTATI DELLA 26ª GIORNATA

Frosinone-Empoli 2-2
18’, 54’ Shpendi (E), 45’+2 Ghedjemis (F), 60’ Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45’+2 Favasuli (C), 69’ Petriccione (C), 70’ Franzoni (E), 74’ Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1
14’ Begic (S), 65’, 78’ Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1
13’ Di Mariano (P), 45’+1 Piscopo (B)

Palermo-Südtirol 3-0
21’ rig. Pohjanpalo, 39’ Le Douaron, 52’ Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2
18’, 59’ Di Nardo (P), 41’ Adorante (V), 45’+2 Yeboah (V), 77’ Hainaut (V)

LE GARE IN PROGRAMMA

Sabato 21 febbraio

Ore 17:15 – Cesena-Spezia

Ore 19:30 – Carrarese-Monza

Domenica 22 febbraio

Ore 15:00 – Juve Stabia-Modena

Ore 17:15 – Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B (aggiornata)

Venezia 56

Frosinone 53

Monza 51*

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37*

Südtirol 33

Empoli 30

Carrarese 30*

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Virtus Entella 25

Reggiana 25*

Spezia 22*

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno

Il Venezia resta in testa con 56 punti, ma il Frosinone rallenta e il Palermo aggancia momentaneamente il Monza a quota 51, riportandosi a -2 dal secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A. La corsa è apertissima e la 26ª giornata potrebbe riservare ulteriori ribaltoni nelle prossime ore.

