Palermo-Südtirol, Castori: «Rigore discutibile, ha condizionato la gara. Siamo usciti con dignità»

Dalla sala stampa del “Renzo Barbera”, al termine di Palermo-Südtirol, Fabrizio Castori analizza con lucidità la sconfitta maturata contro i rosanero, sottolineando l’episodio chiave del match e difendendo la prestazione dei suoi.

Il tecnico del Südtirol parte dall’analisi generale della gara:

«Abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo attaccato e avuto opportunità. L’episodio del rigore è discutibile, o peggio, e ha condizionato la partita. La prestazione è stata buona, non meritavamo di perdere così. Non voglio commentare il direttore di gara, vi chiedo questa cortesia».

Castori ribadisce l’identità della sua squadra, spiegando come la caratura dell’avversario abbia inciso solo in parte:

«Noi le partite le giochiamo sempre allo stesso modo, abbiamo un’identità precisa. La caratura dell’avversario può impedirti di stare al cento per cento. Di fronte avevamo una squadra forte e tecnica. Il Palermo ha fatto tre o quattro tiri in porta e la loro qualità è indiscutibile. L’episodio del rigore ha condizionato la partita in maniera pesante».

Non manca uno sguardo al momento della stagione, dopo l’ottimo filotto di risultati precedenti:

«Il dispiacere è normale che ci sia, ma dopo cinque vittorie e due pareggi potevamo solo peggiorare. Non ne facciamo un dramma, cercheremo di rifarci con il Venezia, giocheremo in casa».

Castori sottolinea come al Südtirol sia mancato soltanto il gol per cambiare l’inerzia della partita:

«Ci è mancato il gol. Joronen ha fatto tre interventi importanti. Il vantaggio ci avrebbe premiato. Eravamo qui per non farci mettere sotto dal Palermo. Il gol di Casiraghi avrebbe cambiato il corso della partita».

Infine, un messaggio di fiducia in vista del prossimo impegno:

«Non facciamone un dramma, è la prima sconfitta del 2026. Prepariamoci per ripartire, abbiamo l’occasione contro il Venezia, una squadra forte ed è motivante affrontare un’altra big del campionato. La partita si è persa ma siamo usciti con molta dignità dal campo. L’avversario è forte. Il Palermo ha capitalizzato al massimo le occasioni e la differenza è stata qui. Non abbiamo subito sudditanza dal Palermo».