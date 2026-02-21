Palermo-Südtirol, Ceccaroni: «Risultato netto, ma è stata una partita tosta»

Dalla conferenza stampa del “Renzo Barbera”, al termine di Palermo-Südtirol, Pietro Ceccaroni analizza il successo rosanero e la crescita della squadra di Inzaghi.

Il difensore del Palermo parte dalla lettura della gara:

«È stata una partita tosta, anche se il risultato è netto. Sapevamo che il Südtirol ci avrebbe messo in difficoltà. La porta inviolata fa piacere. Siamo stati bravi, nei momenti decisivi, a essere precisi e puntuali».

Ceccaroni, protagonista anche in fase realizzativa, sottolinea il lavoro richiesto dal tecnico:

«Il mister chiede fase offensiva da parte di tutti, anche a noi difensori. Se riesco a segnare è merito sia delle mie caratteristiche sia delle richieste dell’allenatore».

Non manca un passaggio sull’avversario, squadra che ha messo in difficoltà molti in stagione:

«Il Südtirol dà del filo da torcere a tutti. È una squadra tosta, con idee precise. Tutte le squadre fanno fatica contro di loro: corrono molto e lottano. Se non hai il loro stesso agonismo vai in difficoltà».

Infine, alla domanda sulla sensazione che l’aria sia cambiata attorno al Palermo, Ceccaroni risponde con convinzione:

«Ovviamente i risultati utili ti danno fiducia. Entri in campo sapendo che la squadra è tosta e regge ai momenti di difficoltà. Questo sta diventando la nostra forza. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare: manca ancora tanto, ma la strada è quella giusta».

Il Palermo prosegue così la sua corsa, forte di 14 risultati utili consecutivi e di un gruppo che, anche nelle parole dei suoi protagonisti, mostra consapevolezza e solidità.