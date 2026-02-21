Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Abbiamo un’anima. Se continuiamo così il sogno lo coroniamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
5b7b9613-01a4-4497-b84a-7a76cbb1bd9c

Dalla conferenza stampa del “Renzo Barbera”, dopo il 3-0 contro il Südtirol, Filippo Inzaghi analizza una vittoria che vale il 14° risultato utile consecutivo e l’ottava affermazione di fila in casa.

Il tecnico parte dall’episodio che ha portato al cambio di Bani:
«Bani a fine primo tempo ha detto di aver sentito un dolorino, ma quando hai Magnani te lo puoi permettere. Non è successo niente».

Poi l’analisi della gara:
«La partita è stata fatta molto bene. È stata una gara durissima. Il Südtirol è l’avversario peggiore in questo momento. Siamo stati bravi nelle ripartenze concesse. Sono contento per il gol di Ceccaroni, lo avevamo preparato in settimana: premia il lavoro fatto».

Inzaghi sottolinea anche il valore del record raggiunto:
«Sono felice perché i miei ragazzi hanno fatto un record mai fatto in Serie A o in Serie B. Questi numeri devono convincerci che questo tipo di partite deve diventare la normalità».

Spazio anche a Le Douaron, protagonista del match:
«Confermo quello che ho detto: si deve convincere che è molto più forte di quello che ha fatto vedere. Si merita di giocare. Io do fiducia a chi mi dimostra in partita e in allenamento la propria voglia. Devo fare scelte difficili».

Il tecnico rosanero torna poi sul percorso di crescita della squadra:
«Dal primo giorno ho cercato di far capire ai giocatori di guardare le cose positive, il bicchiere mezzo pieno. Ho lavorato su una crescita che è in divenire. Questa squadra può fare molto di più».

Infine, il messaggio più forte:
«Fare 14 risultati così mi auguro convinca loro di essere una squadra forte. La strada è tracciata, questa squadra ha un’anima e un’identità. Non dobbiamo accontentarci. Se continuiamo così ce la giochiamo con tutti e prima o poi il nostro sogno lo coroniamo, speriamo il prima possibile».

Il Palermo continua a correre e Inzaghi rilancia: l’obiettivo è trasformare questa continuità in qualcosa di ancora più grande.

