Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Mi godo questi due giorni di riposo, poi testa al Pescara»

Dalla conferenza stampa del “Renzo Barbera”, al termine di Palermo-Südtirol, Filippo Inzaghi guarda avanti ma senza dimenticare il valore del momento che sta vivendo la sua squadra.

Il tecnico rosanero si concede una pausa di soddisfazione dopo il 14° risultato utile consecutivo:

«Oggi mi prendo questi due giorni e mezzo per godermi quello che questa squadra ha fatto. Ogni tanto fa bene pensare a quello che stiamo facendo».

Un Palermo solido, continuo, capace di trasformare la crescita in risultati. Ma l’allenatore mantiene alta la soglia dell’attenzione in vista del prossimo impegno:

«Martedì penseremo al Pescara. Le insidie sono dietro l’angolo. Il Pescara ha fatto una buona partita a Venezia».

Inzaghi chiude con un attestato di fiducia verso il gruppo:

«I ragazzi non mi hanno mai deluso da questo punto di vista».

Parole che confermano la linea tracciata dal tecnico: equilibrio, consapevolezza e concentrazione. Il Palermo si gode il presente, ma sa che la corsa è ancora lunga.