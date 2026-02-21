Palermo-Südtirol, Ceccaroni: «Fa sempre piacere segnare, ma conta la vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 180758

Al termine di Palermo-Südtirol, Pietro Ceccaroni è intervenuto ai microfoni delle televisioni presenti in mixed zone al “Renzo Barbera”, commentando il terzo gol stagionale e il successo dei rosanero.

Il difensore ha sorriso parlando della sua crescente vena realizzativa:
«Sì, dai, fa sempre piacere. Come ha sempre detto il mister, chiede tanto anche in fase offensiva ai difensori e proviamo a dare il nostro contributo. Però l’importante è l’ennesimo successo in casa, un’altra vittoria che ci dà morale per continuare il nostro percorso».

Il gol segnato contro il Südtirol è stato però particolare, per dinamica e posizione: inserimento centrale, controllo e pallonetto. Ceccaroni lo racconta così:
«È un gol un po’ diverso, perché arriva da un inserimento che non è proprio da difensore. Mi arriva un pallone da quaranta metri, ero praticamente sulla stessa linea di Pohjanpalo. Controllo e provo il pallonetto. Un po’ di fortuna ovviamente serve sempre, però Pippo ha messo una palla eccezionale. Sono stato bravo e fortunato a inserirmi e poi a trovare il gol che ha chiuso la partita».

Parole che certificano lo spirito del gruppo rosanero: difensori che attaccano, attaccanti che lavorano per la squadra e una mentalità sempre più offensiva anche nei dettagli.

Altre notizie

Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (5)

Palermo-Südtirol 3-0, lo show del Barbera: guarda gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 183132

Palermo-Südtirol, Ceccaroni: «Momento incredibile, ma non dobbiamo fermarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 182958

Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Record storico al Barbera, ma deve diventare la normalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 181317

Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Record storico, ma sul 3-0 non si molla»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
bdbb099d-21cf-406d-97a2-111876ab3148

Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Mi godo questi due giorni di riposo, poi testa al Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
5b7b9613-01a4-4497-b84a-7a76cbb1bd9c

Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Abbiamo un’anima. Se continuiamo così il sogno lo coroniamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
dca65c4e-600c-45fa-8846-bf792ca6d235

Palermo-Südtirol, Ceccaroni: «Risultato netto, ma è stata una partita tosta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
01e680e9-fde9-4d69-88e5-eb69c872b4ca

Palermo-Südtirol, Castori: «Rigore discutibile, ha condizionato la gara. Siamo usciti con dignità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo sudtirol3-0 (6)

Serie B, 26ª giornata: il Palermo vola, il Venezia resta in vetta. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (7)

Palermo-Südtirol 3-0: le pagelle del match

Rosario Di Stefano Febbraio 21, 2026
del grosso

Primavera Palermo, Del Grosso dopo lo 0-0 col Pescara: «Segnali di crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
a8670dec-de66-4b5b-9d94-f009a6bfc78f

Palermo-Südtirol, striscione in Curva Nord per il piccolo Domenico: «Giustizia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (5)

Palermo-Südtirol 3-0, lo show del Barbera: guarda gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 183132

Palermo-Südtirol, Ceccaroni: «Momento incredibile, ma non dobbiamo fermarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 182958

Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Record storico al Barbera, ma deve diventare la normalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 181317

Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Record storico, ma sul 3-0 non si molla»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 180758

Palermo-Südtirol, Ceccaroni: «Fa sempre piacere segnare, ma conta la vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026