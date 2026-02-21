Palermo-Südtirol, Ceccaroni: «Fa sempre piacere segnare, ma conta la vittoria»

Al termine di Palermo-Südtirol, Pietro Ceccaroni è intervenuto ai microfoni delle televisioni presenti in mixed zone al “Renzo Barbera”, commentando il terzo gol stagionale e il successo dei rosanero.

Il difensore ha sorriso parlando della sua crescente vena realizzativa:

«Sì, dai, fa sempre piacere. Come ha sempre detto il mister, chiede tanto anche in fase offensiva ai difensori e proviamo a dare il nostro contributo. Però l’importante è l’ennesimo successo in casa, un’altra vittoria che ci dà morale per continuare il nostro percorso».

Il gol segnato contro il Südtirol è stato però particolare, per dinamica e posizione: inserimento centrale, controllo e pallonetto. Ceccaroni lo racconta così:

«È un gol un po’ diverso, perché arriva da un inserimento che non è proprio da difensore. Mi arriva un pallone da quaranta metri, ero praticamente sulla stessa linea di Pohjanpalo. Controllo e provo il pallonetto. Un po’ di fortuna ovviamente serve sempre, però Pippo ha messo una palla eccezionale. Sono stato bravo e fortunato a inserirmi e poi a trovare il gol che ha chiuso la partita».

Parole che certificano lo spirito del gruppo rosanero: difensori che attaccano, attaccanti che lavorano per la squadra e una mentalità sempre più offensiva anche nei dettagli.