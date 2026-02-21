Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Record storico, ma sul 3-0 non si molla»

Ai microfoni delle televisioni presenti al “Renzo Barbera” dopo Palermo-Südtirol, Filippo Inzaghi commenta la vittoria e il record dell’ottava affermazione consecutiva in casa tra Serie A e Serie B.

Il tecnico rosanero sottolinea il peso del risultato anche in chiave classifica:

«Sono molto contento perché le difficoltà della gara erano tante e l’abbiamo visto. Il Südtirol è una squadra molto fastidiosa, gioca con queste palle lunghe sulle punte, è sempre aggressiva. La squadra è stata brava e dobbiamo continuare. Finalmente qualche punto l’abbiamo accorciato».

Poi il riferimento al primato raggiunto:

«Questo è un record che rimarrà nel cuore di questi ragazzi e nella storia del club. Vincere l’ottava partita consecutiva in casa, tra Serie A e Serie B, non era mai successo. Mi auguro che si possa vincere sempre di più».

Inzaghi insiste sulla mentalità:

«Siamo una squadra tosta, forte. Le partite sono dure per tutti, ma dobbiamo continuare su questo passo. Anche se sarà difficile mantenere questo ritmo, la squadra deve convincersi che questa deve diventare una normalità».

Infine, il richiamo nel finale quando sul 3-0 il Palermo ha concesso qualcosa:

«Mi sono arrabbiato perché sul 3-0 abbiamo mollato e stavamo prendendo il 3-1. Nel calcio non è mai finita, basta un gol per riaprire una partita chiusa. Dobbiamo crescere in questo».

Un Inzaghi soddisfatto ma esigente: il Palermo corre, accorcia in classifica e alza l’asticella.