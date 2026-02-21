Palermo-Südtirol, Inzaghi: «Record storico al Barbera, ma deve diventare la normalità»

Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 182958

Ai microfoni ufficiali del club rosanero, dal “Renzo Barbera”, Filippo Inzaghi commenta il successo contro il Südtirol che vale l’ottava vittoria consecutiva in casa, un primato mai raggiunto nella storia del Palermo tra Serie A e Serie B.

Il tecnico rosanero non nasconde la soddisfazione:
«Sono contento, è stata una bella giornata. Mi auguro che questo record, che in Serie A e in Serie B non ha mai fatto nessuno nella storia del Palermo, convinca sempre di più i miei ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante, che sono forti e che queste prestazioni devono diventare la normalità».

Inzaghi sottolinea il valore della continuità:
«La Serie B è complicata, lo vediamo ogni settimana. Ma stiamo dando continuità ai risultati e penso sia una cosa molto importante».

Alla domanda su cosa lo soddisfi di più tra i numeri offensivi e la lunga striscia positiva, l’allenatore risponde senza esitazioni:
«Questi sono numeri importanti, ma la cosa che mi lascia più contento è che diamo continuità ai risultati e continuiamo la nostra rincorsa. Finalmente abbiamo accorciato davanti, almeno su una squadra, e dobbiamo continuare così, partita dopo partita».

Spazio anche al momento emotivo dell’abbraccio a Le Douaron dopo il gol del 2-0:
«Jeremy sta facendo bene. Come dicevo ieri, deve rendersi conto che è forte e che può fare ancora di più. Sono contento che sia stato premiato con quel gol, perché ci ha messo al riparo in una partita molto complicata».

Infine, lo sguardo si sposta già alla prossima sfida:
«Adesso per fortuna abbiamo due giorni e mezzo e dobbiamo anche goderci questi 14 risultati e questo record. È giusto che la squadra si renda conto di quello che ha fatto finora, senza montarsi la testa. Da martedì prepareremo un’altra gara difficilissima. Il Pescara nelle ultime due partite ha fatto molto bene, nulla è scontato e dovremo andare là a fare una grande partita».

Un Inzaghi soddisfatto ma lucido: il Palermo corre, accorcia in classifica e continua a costruire la propria identità.

