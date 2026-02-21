Palermo-Südtirol, Ceccaroni: «Momento incredibile, ma non dobbiamo fermarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Dopo il successo per 3-0 contro il Südtirol, Pietro Ceccaroni è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero dal “Renzo Barbera”, analizzando una vittoria che consolida la striscia positiva del Palermo.

Il difensore rosanero parte dalla lettura della gara:
«È stata una partita tosta, come tante in Serie B. Il Südtirol è sicuramente un avversario temibile che lotta su ogni pallone. Siamo stati bravi nei momenti decisivi a essere precisi e puntuali, a fare il nostro dovere, a difendere e ad attaccare nella maniera giusta».

Ceccaroni ha realizzato il suo terzo gol in campionato, eguagliando la sua miglior stagione realizzativa in Serie B:
«Sono molto contento. Ovviamente quando c’è anche il gol è qualcosa in più per dare una mano alla squadra. Speriamo di riuscire a battere quel record di qualche anno fa».

L’ottava vittoria consecutiva al Barbera e il 14° risultato utile in campionato certificano un momento straordinario:
«È un momento sicuramente positivo. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, lo sappiamo, ma sappiamo anche che non dobbiamo fermarci. Dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno per migliorarci, perché mancano ancora dodici partite, il campionato è lungo. Siamo sulla strada giusta».

Il Palermo vanta anche uno dei migliori dati difensivi del torneo, con l’ennesimo clean sheet stagionale:
«È un lavoro di squadra incredibile. Penso a quanto pressano i nostri attaccanti, a come ci aiutiamo tra di noi, da Joel fino a Jesse. Lavoriamo tanto in settimana su questi aspetti. È un nostro punto di forza, ma dobbiamo consolidarlo».

Infine, lo sguardo si sposta già alla prossima sfida contro il Pescara:
«Sarà sicuramente una gara difficile. Il Pescara non sta passando un bel momento, ma ha messo in difficoltà tante squadre. È una squadra viva, che lotta e ha giocatori di qualità. Dobbiamo andare a fare la solita partita da Palermo, da squadra vera, e farci trovare pronti».

Parole che raccontano un gruppo consapevole della propria forza, ma deciso a non abbassare la guardia.

