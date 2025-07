Primavera Palermo, Del Grosso in bilico ma resta una possibilità concreta

Il nodo legato alla guida tecnica della Primavera del Palermo non è stato ancora sciolto. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’arrivo di Giuseppe Geria come nuovo responsabile del settore giovanile ha inevitabilmente aperto a una fase di valutazioni e possibili cambiamenti.

L’attuale tecnico Cristiano Del Grosso, tuttavia, potrebbe essere confermato. Lo stesso La Rosa, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come l’allenatore goda di un rapporto consolidato con Filippo Inzaghi, non solo dal punto di vista umano, ma anche per via di un’esperienza condivisa ai tempi del Venezia, quando Inzaghi era già in panchina.

Proprio questo legame personale e professionale potrebbe rappresentare un fattore decisivo. Antonio La Rosa del Corriere dello Sport non esclude che la società possa decidere di puntare sulla continuità tecnica, pur valutando anche altri profili. La decisione finale, comunque, sarà presa nei prossimi giorni, in linea con la riorganizzazione complessiva del vivaio.