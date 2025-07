Corriere dello Sport: “Il Palermo adesso blinda il jolly Segre e punta il finlandese Pyyhtia”

Il Palermo riparte da chi ha dimostrato spirito, duttilità e appartenenza. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Jacopo Segre sarà ancora un punto fermo del nuovo corso targato Inzaghi. Corteggiato da club di A come Cremonese e Monza, il centrocampista torinese classe ’96 ha scelto di restare in rosanero anche per riscattare una stagione sotto tono, consapevole di poter essere centrale nel 3-4-2-1 del tecnico piacentino, sia come mezzala sia sulla trequarti.

Come riporta ancora Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, la duttilità di Segre sarà determinante anche nella costruzione della rosa. Qualora il tecnico dovesse utilizzarlo in modo più avanzato, Osti dovrà completare la mediana con un rinforzo. Da qui, l’attenzione crescente verso profili Under, vista la necessità di rispettare il tetto dei 18 Over 23.

Tra i nomi monitorati c’è Niklas Pyyhtia, mezzala classe 2003 di proprietà del Bologna, reduce da un buon prestito al Sudtirol. Piacciono anche il 19enne Nicola Masut, protagonista nella promozione in Serie C della Dolomiti Bellunesi, e il coetaneo montenegrino Vasilije Adzic, in forza alla Juventus Next Gen.

Come sottolineato nuovamente da La Rosa sul Corriere dello Sport, alcune operazioni sono ormai ai dettagli: per Tommaso Augello, esterno sinistro ex Cagliari, manca solo l’annuncio. Stessa situazione per Antonio Palumbo, trequartista classe ’96 in arrivo dal Modena: il Palermo lo prenderà per circa 1,3 milioni inserendo nella trattativa anche Dario Saric come contropartita tecnica.

Per il vice Palumbo, invece, si raffredda la pista che porta a Simone Pafundi dell’Udinese, mentre resta valida quella che conduce ad Antonio Vergara, classe 2002 di rientro al Napoli dopo il prestito alla Reggiana.

Capitolo esterni: continua il pressing per Salvatore Elia, mentre in uscita c’è Nikolaou, sondato dal Bari. Infine, per Stredair Appuah si va verso il rinnovo del prestito al Valenciennes.