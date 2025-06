Palermo, Farina ai saluti: pronto il nuovo responsabile del settore giovanile

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Ilovepalermocalcio.com, Francesco Farina lascerà domani il ruolo di responsabile del settore giovanile del Palermo. Al suo posto è in pole Giuseppe Geria, attualmente direttore generale del Rimini, con un passato nei vivai di Pescara e Reggina. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Lavori in corso in casa Palermo. La dirigenza rosanero sta lavorando per costruire la squadra che, con Filippo Inzaghi in panchina, proverà a raggiungere la Serie A, senza, però, dimenticare il settore giovanile, perché da lì devono arrivare i calciatori del futuro. Domani, 30 giugno, Francesco Farina, che da luglio dello scorso anno ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile, saluterà e sarà necessario trovare un sostituto.

Uno dei nomi indiziati per la sostituzione è quello di Giuseppe Geria, che a breve saluterà il Rimini, dove ricopre, dal luglio del 2023, il ruolo di direttore generale.

Quella di Rimini è la prima esperienza da dg per Geria. Nel suo curriculum, infatti, ci sono esperienze da responsabile del settore giovanile del Pescara dal luglio 2016 al luglio del 2021. Dopo una pausa, dal gennaio 2023 al luglio dello stesso anno è stato responsabile del settore giovanile della Reggina e poi, appunto, Rimini.

Per Geria, adesso, sembra si stiano per aprire le porte del Palermo e del settore giovanile, ma prima dovrà definitivamente salutare il Rimini, cosa che dovrebbe accadere nelle prossime ore.