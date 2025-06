Nasce l’Associazione Italiana dei Team Manager: tutela, formazione e rappresentanza

È nata ufficialmente a Milano l’Associazione Italiana dei Team Manager (A.I.T.M.), un nuovo organismo apolitico e senza fini di lucro che punta a valorizzare e tutelare la figura del team manager nel calcio italiano, sia a livello professionistico che dilettantistico.

Come si legge nel comunicato ufficiale, l’A.I.T.M. nasce con l’obiettivo di «rappresentare e promuovere la figura del Team Manager nel panorama calcistico italiano», agendo da interlocutore istituzionale e tecnico nei confronti di FIGC, Leghe, club e realtà internazionali.

La missione dell’associazione si articola in cinque punti principali:

Promuovere il riconoscimento ufficiale del ruolo del Team Manager presso le istituzioni sportive;

Fornire strumenti di formazione, aggiornamento e qualificazione;

Rappresentare gli interessi legali e professionali della categoria;

Sostenere la crescita della cultura manageriale nel calcio;

Costruire una rete nazionale di Team Manager, favorendo collaborazione e condivisione.

Il Consiglio Direttivo, formato da 17 membri, rappresenta tutte le principali categorie del calcio italiano: Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie A Femminile. L’organizzazione prevede anche un’Assemblea dei Soci, un Comitato Esecutivo e organi di garanzia statutaria.

Con la nascita dell’A.I.T.M., i Team Manager italiani dispongono finalmente di un’associazione ufficiale, autorevole e unitaria, in grado di tutelare una figura sempre più centrale nella gestione operativa delle squadre e garantire standard elevati di competenza in un contesto calcistico in continua evoluzione.