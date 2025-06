Corriere dello Sport: “Altro Palermo ora Giorgini e Marcandalli”

Uno dei temi caldi del mercato del Palermo è il consolidamento del reparto difensivo. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero è alla ricerca di almeno un altro centrale per completare il pacchetto arretrato, che al momento vede in prima fila Diakité, Magnani e Ceccaroni.

Il profilo ideale? Fisicità, centimetri e capacità nei duelli aerei. L’identikit – secondo quanto riportato da La Rosa sul Corriere dello Sport – corrisponde ad Andrea Giorgini, classe 2001 del Sudtirol. Apprezzato per la sua durezza nei contrasti, può essere impiegato in una difesa a tre sia come centrale che come braccetto destro, ma si adatta anche a una linea a quattro. Il suo status di Under lo rende ancora più appetibile, considerando le limitazioni della lista (massimo 18 Over 23).

Anche Marcandalli nel mirino

Oltre a Giorgini, scrive ancora il Corriere dello Sport, il ds Carlo Osti guarda con attenzione anche ad Alessandro Marcandalli, classe 2002 di proprietà del Genoa. Altro giovane interessante, rientrerebbe perfettamente nella strategia del Palermo che – alla luce della composizione attuale dell’organico – necessita di rinforzi che non vadano a incidere sul conteggio degli Over.

Da non dimenticare, infine, il rientro in rosa di Peda, difensore classe 2002 che ha disputato l’ultima stagione in prestito alla Juve Stabia. Anche lui è un Under, e sarà valutato da Inzaghi in ritiro.

Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, le prossime settimane saranno decisive per definire le strategie in difesa, con l’obiettivo di alzare il livello fisico e tattico del reparto senza compromettere l’equilibrio regolamentare della rosa.