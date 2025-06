Corriere dello Sport: “Il Palermo accelera e prepara una raffica di colpi”

Il Palermo accelera e prepara una raffica di colpi. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero è vicino all’accordo con Tommaso Augello, esterno sinistro trentenne in uscita dal Cagliari, e con Antonio Palumbo, trequartista classe 1996 del Modena, ormai a un passo.

La trattativa per Palumbo – riferisce ancora La Rosa sul Corriere dello Sport – è in fase avanzata: le parti stanno limando la distanza residua, con la possibilità concreta di inserire una contropartita tecnica. Dario Saric è il nome più papabile per completare l’operazione: il centrocampista, già nel mirino di Modena e Cesena, interessa anche all’Avellino.

Difficile invece – come sottolinea sempre La Rosa sul Corriere dello Sport – che rientri nell’affare Sebastiano Desplanches, portiere che il Palermo è disposto a cedere solo in prestito secco, modalità non gradita al club emiliano.

Elia e non solo: nuovi profili per la mediana

Anche sul fronte Salvatore Elia, esterno destro classe 1999, si attende una schiarita nei prossimi giorni. Il giocatore incontrerà i dirigenti dello Spezia e, nonostante l’interesse del Venezia, sembra orientato ad accettare la corte del Palermo, spinto anche dalla stima di Inzaghi e da un’offerta economica importante.

A centrocampo, infine, restano aperti diversi scenari. Charles Pickel (28), in uscita dalla Cremonese, è una pista ancora valida se Segre dovesse arretrare nel ruolo di vice-Palumbo sulla trequarti. Attenzione anche a due profili giovani: Vasilije Adzic (19) della Juventus Next Gen e Nicola Masut (19) della Dolomiti Bellunesi, entrambi seguiti con interesse dal ds Osti.