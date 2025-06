Corriere dello Sport: “Palermo, Appuah sotto esame. Sarà il ritiro a decidere il suo futuro”

Il ritiro estivo sarà determinante per chiarire alcune situazioni aperte in casa Palermo. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, uno dei nodi principali riguarda Stredair Appuah, esterno offensivo classe 2003, rientrato dal prestito in Francia al Valenciennes.

Escl. Beto: «Appuah? Difficile torni se resta Dionisi. In Italia lo aveva cercato…»

Il tecnico Filippo Inzaghi valuterà direttamente il ragazzo durante la preparazione estiva, per capire se potrà contare su di lui come risorsa tra gli Under. Appuah, che ha mostrato buoni spunti nella Ligue 2, ha ancora margini di crescita, ma dovrà convincere lo staff tecnico a suon di prestazioni.

Nel frattempo, come aggiunge sempre La Rosa sul Corriere dello Sport, il Bari si sarebbe mosso per Francesco Di Mariano, attaccante esterno in uscita dai rosanero. La società pugliese monitora la situazione, ma valuta anche altre opzioni per il reparto offensivo.

Un’ulteriore conferma arriva ancora dal Corriere dello Sport, che evidenzia come il Palermo stia mantenendo la massima flessibilità sulle uscite, in attesa che il ritiro fornisca indicazioni più chiare sui profili da trattenere o da cedere.