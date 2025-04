Escl. Beto: «Appuah? Difficile torni se resta Dionisi. In Italia lo aveva cercato…»

“Appuah ha ritrovato il campo e sta dimostrando buone cose in Francia. È tornato a divertirsi e sta anche mostrando dei progressi nel suo modo di giocare. Oggi sta bene ed è felice, e continua a lavorare sodo per dimostrare il suo valore”. Questo il pensiero ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Nicolas Beto, che insieme all’agente Benny Kasiala cura gli interessi dell’attaccante di proprietà del Palermo Stredair Appuah, oggi in prestito al Valenciennes.

Come ha vissuto i mesi nei quali non ha trovato spazio con il Palermo?

«Non è stato facile per lui, anche se all’inizio ha mostrato molta pazienza, anche grazie al supporto del direttore De Sanctis. La sua intenzione era quella di aiutare la squadra mostrando di cosa fosse capace, ma l’allenatore ha dimostrato di non contare su di lui. Non sentire la fiducia alla prima esperienza all’estero rende tutto più difficile. Avrebbe potuto dimostrare di più e fare meglio».

Esonerato De Sanctis, è arrivato Osti. Cosa ha comunicato il nuovo diesse al giocatore?

«Nulla di particolare, ma la società ha lasciato intendere che il ragazzo sarebbe potuto partire in prestito. Le sole quattro presenze maturate avevano fatto capire al giocatore che il suo futuro in questa stagione non sarebbe stato in rosanero. Lui stesso, del resto, voleva ritrovare il sorriso attraverso il ritorno in campo.

Oltre al Valenciennes ci sono state anche altre possibilità?

«C’era stata la possibilità di approdare al Milan Futuro in Serie C e gli interessamenti di Le Mans e Clermont, che non si sono però concretizzati. Il ragazzo aveva dato priorità al ritorno in Francia. Le difficoltà emerse nei primi mesi al Palermo penso abbiano influito sulla sua possibile permanenza in Italia, rendendolo pessimista su questa eventuale soluzione».

Non sono mancate le critiche per lo scarso rendimento a fronte dell’investimento fatto. Questo ha pesato sul giocatore?

«Lo escludo. Appuah non ha guardato a questo aspetto ed era solo concentrato a far bene con il Palermo. I tifosi rosanero poi sono stati molto gentili con lui e non ha sentito il peso delle critiche».

Cosa c’è adesso nel futuro di Appuah?

«È giusto ricordare che il ragazzo ha ancora quattro anni di contratto con i rosanero. Mancano ancora alcune partite, ma allo stato attuale non è ancora pronto per tornare a Palermo. È chiaro che bisognerà vedere anche cosa dimostrerà in questo finale di stagione. Detto questo, di certo sarà importante per Appuah militare in una squadra nella quale l’allenatore crede in lui, offrendogli tempo e spazio per crescere. Ovunque questo avvenga. Certo, in caso di ritorno in Italia metterebbe in cima il Palermo, considerato l’amore che prova per la città e i tifosi rosanero».

Sarebbe dunque difficile rivedere a Palermo Appuah in caso di conferma di Dionisi?

«Chiaramente, anche se poi nel calcio non è mai detta l’ultima parola».

