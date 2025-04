Escl. Presidente AIA: «Dossier Palermo? Pronto a valutarlo quando lo riceverò»

«Dossier del Palermo? Al momento non ho ancora ricevuto nulla. Sarò pronto a valutare ed eventualmente a dare spiegazioni tramite il nostro responsabile per le relazioni con le società di A e B sulle ragioni per le quali il Palermo chiede spiegazioni. Non ci siamo mai sottratti a nulla».

Queste le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi.

Nei giorni scorsi, ai nostri microfoni era intervenuto anche l’ex arbitro Graziano Cesari: [clicca qui per le sue parole].