Imperiale: «Che emozione giocare al Barbera. A Palermo per dimostrare il nostro valore»

In vista della trasferta di Pasquetta contro il Palermo, il difensore della Carrarese Marco Imperiale ha commentato il momento della squadra e l’approccio necessario per affrontare le ultime giornate di campionato.

«La partita contro il Catanzaro è stata sicuramente tosta, conoscevamo il valore dell’avversario. Nonostante tutto abbiamo fatto una grande prestazione, portando a casa un ottimo punto», ha spiegato Imperiale. «Siamo passati in vantaggio, poi ci siamo fatti recuperare subendo due gol. Siamo calati un po’ e contro squadre come il Catanzaro i dettagli fanno la differenza. Però siamo stati bravi a rimettere la partita sui binari giusti».

Per il numero 3 gialloblù, quella di lunedì al Renzo Barbera non sarà una gara qualunque: «Sicuramente sarà una bellissima esperienza. Non ho mai avuto la possibilità di giocare al Barbera, nella mia terra, quindi sono abbastanza emozionato. Incontreremo una squadra forte, ma dovremo presentarci con tranquillità, con la nostra identità, e dimostrare il nostro valore come abbiamo sempre fatto».

Guardando al rush finale, Imperiale ha chiaro cosa serve: «Mancano cinque partite, saranno vere e proprie finali. Dovremo scendere in campo concentrati, attenti, senza trascurare nulla: dalla preparazione settimanale alla gestione della partita. Ci vorrà la massima concentrazione per tutti i novanta, o cento minuti, fino all’ultima gara di campionato».

La sfida tra Palermo e Carrarese è in programma lunedì 21 aprile alle ore 15:00, allo stadio Renzo Barbera. Sarà uno scontro delicato per entrambe le formazioni, in piena corsa per i rispettivi obiettivi stagionali.