Palermo al lavoro verso la sfida con la Carrarese. Il report

È ripresa questo pomeriggio la preparazione del Palermo in vista del match casalingo contro la Carrarese, in programma lunedì di Pasquetta alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera, per la 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Agli ordini di Alessio Dionisi, i rosanero hanno svolto inizialmente una seduta in palestra, seguita da un avviamento tecnico-motorio, un’esercitazione 10 contro 10 sul possesso palla e infine una partita su campo ridotto.

La squadra tornerà in campo domani per proseguire la preparazione, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di Bari e rimanere in piena corsa playoff.